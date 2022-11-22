7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Hülya Avşar’dan bomba sözler: “Evet hamileyim” Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile poz veren Hülya...
Hülya Avşar, 7 yıllık eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve bu evlilikten dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu ile önceki akşam Tarabya'da bir mekan çıkışı görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken Hülya Avşar, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını cevapladı. Eski eşi ve kızıyla kameralara aile pozu veren Avşar'ın "Hamileyim" sözleri ise geceye damga vururken röportajın ilerleyen dakikalarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Hülya Avşar'ın o açıklaması...
22.11.2022 19:01 - Son Güncelleme: 22.11.2022 19:04
Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen ancak evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar için 1983 yılı dönüm noktası oldu.
Dikkat çeken kariyeri ve güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Avşar, özellikle 1997-2005 yılları arasında evli kaldığı Kaya Çilingiroğlu ile ilişkisiyle çok konuşuldu.
Kaya Çilingiroğlu'ndan Zehra adında bir kızı olan Hülya Avşar, boşansa da eski eşiyle görüşmeyi sürdürerek örnek bir davranış sergiledi.
Avşar kızı, önceki akşam ise eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve Zehra Çilingiroğlu ile bir araya geldi. Tarabya'da bir mekan çıkışı görüntülenen Hülya Avşar, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını cevapladı.