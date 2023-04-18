RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Silen silene! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i silip attı sonra o isimde Mert Yazıcıoğlu'nu defterden sildi

Silen silene! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i silip attı sonra o isimde Mert Yazıcıoğlu'nu defterden sildi

4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını adlı dizide Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu cephesinde bunlar olurken, Mert Yazıcıoğlu bombayı patlatmış ve Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nu takipten çıkaran Yazıcıoğlu sonrasında Mert Ramazan Demir'i de takip çıkarmıştı. Yazıcıoğlu'nun bu hamleleri sonrası o isim de Mert Yazıcıoğlu'nu takipten çıkardı.

18.04.2023 10:13 - Son Güncelleme: 18.04.2023 10:30
Silen silene! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i silip attı sonra o isimde Mert Yazıcıoğlu’nu defterden sildi

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu aşkının üzerinden çok sular aktı akmasına ama olayla bitmiyor. Ayrılığın ardından bu sefer de birbirini silme furyası başladı.

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Silen silene! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i silip attı sonra o isimde Mert Yazıcıoğlu’nu defterden sildi

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.

Silen silene! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i silip attı sonra o isimde Mert Yazıcıoğlu’nu defterden sildi

Gözlerin çevrildiği Mert Ramazan Demir, Afra'nın arkadaşı olduğunu söylemiş, eski aşıklar da sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklama ile söz konusu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.

Silen silene! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i silip attı sonra o isimde Mert Yazıcıoğlu’nu defterden sildi

Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu.

Silen silene! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i silip attı sonra o isimde Mert Yazıcıoğlu’nu defterden sildi

Önceki gün Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu'nu takipten çıkmış, Afra Saraçoğlu, eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun kendisini takipten çıkmasına kayıtsız kalmamış, Yazıcıoğlu'nu takipten çıkmıştı.

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