RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Buse Varol eşi Alişan'a olan aşkını dağa taşa haykırdı "Aşk pozu deyince..." Evliliklerinde problem yaşadıkları söylenen Tektaş çifti...

Buse Varol eşi Alişan'a olan aşkını dağa taşa haykırdı "Aşk pozu deyince..." Evliliklerinde problem yaşadıkları söylenen Tektaş çifti...

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Alişan'ın, kardeli Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra Buse Varol'un eşinin ailesiyle sorun yaşadığı gelen iddialar arasındaydı. Önceki gün Buse Varol'dan gelen aşk paylaşımı ise buzların eridiğini gösteren nitelikte...

18.04.2023 09:44 - Son Güncelleme: 18.04.2023 09:44
Buse Varol eşi Alişan’a olan aşkını dağa taşa haykırdı Aşk pozu deyince... Evliliklerinde problem yaşadıkları söylenen Tektaş çifti...

Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adındaki iki çocukla taçlandıran Alişan, Buse Varol çifti magazin dünyasının gözdesi.

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Buse Varol eşi Alişan’a olan aşkını dağa taşa haykırdı Aşk pozu deyince... Evliliklerinde problem yaşadıkları söylenen Tektaş çifti...

Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatırdamalar yaşayan çift engelleri aşarak evliliklerini devam ettirme kararı almışlardı.

Buse Varol eşi Alişan’a olan aşkını dağa taşa haykırdı Aşk pozu deyince... Evliliklerinde problem yaşadıkları söylenen Tektaş çifti...

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık takip edilen çift özel hayatlarıyla ilgi gören çiftler arasında yer alıyor.

Ünlü çift son dönemde aile sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Buse Varol eşi Alişan’a olan aşkını dağa taşa haykırdı Aşk pozu deyince... Evliliklerinde problem yaşadıkları söylenen Tektaş çifti...

Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre; "Buse samimi görünmüyor, fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor" yorumuna kayınvalideden beğeni gelmişti. Yapılan yorumu beğenen Suzan Tektaş yine gündem olmuştu.

Buse Varol eşi Alişan’a olan aşkını dağa taşa haykırdı Aşk pozu deyince... Evliliklerinde problem yaşadıkları söylenen Tektaş çifti...

Yine doğum günü zamanı çıkan krizde Alişan'ın ortada kaldığı iddia edilmişti.

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