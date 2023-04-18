Buse Varol eşi Alişan'a olan aşkını dağa taşa haykırdı "Aşk pozu deyince..." Evliliklerinde problem yaşadıkları söylenen Tektaş çifti...
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Alişan'ın, kardeli Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra Buse Varol'un eşinin ailesiyle sorun yaşadığı gelen iddialar arasındaydı. Önceki gün Buse Varol'dan gelen aşk paylaşımı ise buzların eridiğini gösteren nitelikte...
18.04.2023 09:44 - Son Güncelleme: 18.04.2023 09:44