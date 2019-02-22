Emrah metroda yakalandı! Cimriliği dilden dile yayılmıştı
'Belalım', 'Unutabilsem' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Emrah'ın ünlü olduğu bir konu daha var. O da cimriliği. Oğlu Tayfun ile sorunları da çok konuşulan Emrah'ın elinin sıkı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Emrah 'cimri' ünvanını korudu ve metroda görüntülendi. Fakat toplu taşımalarda görüntülenen tek ünlü şarkıcı Emrah değil. İşte başta Emrah olmak üzere toplu taşıma kullanan ünlüler.
22.02.2019 12:06
- Son Güncelleme: 22.02.2019 12:06
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