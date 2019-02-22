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Emrah metroda yakalandı! Cimriliği dilden dile yayılmıştı

'Belalım', 'Unutabilsem' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Emrah'ın ünlü olduğu bir konu daha var. O da cimriliği. Oğlu Tayfun ile sorunları da çok konuşulan Emrah'ın elinin sıkı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Emrah 'cimri' ünvanını korudu ve metroda görüntülendi. Fakat toplu taşımalarda görüntülenen tek ünlü şarkıcı Emrah değil. İşte başta Emrah olmak üzere toplu taşıma kullanan ünlüler.

22.02.2019 12:06 - Son Güncelleme: 22.02.2019 12:06
Emrah metroda yakalandı! Cimriliği dilden dile yayılmıştı

Magazin dünyasının cimriliğiyle nam salan isimi Emrah yine çok konuşuldu. Emrah, İstanbulkart'ına para doldurdu, metroyla yolculuk yaptı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Emrah metroda yakalandı! Cimriliği dilden dile yayılmıştı

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, dün akşam İstanbul Gayrettepe metro istasyonundaydı.

Emrah metroda yakalandı! Cimriliği dilden dile yayılmıştı

AKBİL DOLDURDU METROYA BİNDİ

İstasyondakilerin bakışları altında İstanbulkart'ını dolduran Emrah; "Halkın içinden biriyim. Doğal olarak metroya biniyorum." diyerek perona geçti.

Emrah metroda yakalandı! Cimriliği dilden dile yayılmıştı
Emrah metroda yakalandı! Cimriliği dilden dile yayılmıştı

TOPLU TAŞIMA KULLANAN ÜNLÜLER

Ebru Yaşar

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