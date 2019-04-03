Sıla'nın ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu! Sosyal medya Sıla'nın o halini konuşuyor!
Sıla, bir zamanlar aşk yaşadığı Ahmet Kural'dan şiddet grdüğü iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddianın ardından mahkeme süreci, Sıla ve Kural'ın hayranları tarafından adım adım takip edildi. Ardından saç modelinde yaptığı değişiklikle gündem olmayı başaran Sıla, bu kez de estetiksiz haliyle sosyal medyanın konusu oldu. İşte Sıla'nın estetiksiz hali...
Ahmet Kural'dan şidet gördüğü iddialarıyla gündeme gelen Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz günlerde ünlü şef Hazer Amani ile sevgili olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Sıla'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Hazer Amani'nin yine bir başka iddiaya göre, eşinden boşanıp Sıla'nın evine yerleştiği haberi magazin camiasında bomba etkisi yarattı. Son dönemlerde kendisinde yaptığı değişikliklerle anılan Sıla'nın estetiksiz hali sosyal medyada alay konusu oldu.
Bir dönemin sevilen sunucusu ve eski manken Esra Balamir bugün katıldığı bir programda hayatında yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen eski sunucunun yaşadığı değişim izleyenleri şaşkına çevirdi. 4 kez burun ameliyatı olan ve estetiklerden pişman olan Balamir, 'Küçük bir burnum vardı onu büyütmek istedik olmadı. Dört kez burun ameliyatı oldum. Sonradan çok da pişman oldum ama iş işten geçti' dedi.