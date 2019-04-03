Sıla'nın ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu! Sosyal medya Sıla'nın o halini konuşuyor!

Bir dönemin sevilen sunucusu ve eski manken Esra Balamir bugün katıldığı bir programda hayatında yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen eski sunucunun yaşadığı değişim izleyenleri şaşkına çevirdi. 4 kez burun ameliyatı olan ve estetiklerden pişman olan Balamir, 'Küçük bir burnum vardı onu büyütmek istedik olmadı. Dört kez burun ameliyatı oldum. Sonradan çok da pişman oldum ama iş işten geçti' dedi.