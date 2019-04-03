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Sıla'nın ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu! Sosyal medya Sıla'nın o halini konuşuyor!

Sıla, bir zamanlar aşk yaşadığı Ahmet Kural'dan şiddet grdüğü iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddianın ardından mahkeme süreci, Sıla ve Kural'ın hayranları tarafından adım adım takip edildi. Ardından saç modelinde yaptığı değişiklikle gündem olmayı başaran Sıla, bu kez de estetiksiz haliyle sosyal medyanın konusu oldu. İşte Sıla'nın estetiksiz hali...

03.04.2019 17:07 - Son Güncelleme: 03.04.2019 17:10
Sıla'nın olay yaratan fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya Sıla'nın o halini konuşuyor!

Ahmet Kural'dan şidet gördüğü iddialarıyla gündeme gelen Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz günlerde ünlü şef Hazer Amani ile sevgili olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Sıla'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Hazer Amani'nin yine bir başka iddiaya göre, eşinden boşanıp Sıla'nın evine yerleştiği haberi magazin camiasında bomba etkisi yarattı. Son dönemlerde kendisinde yaptığı değişikliklerle anılan Sıla'nın estetiksiz hali sosyal medyada alay konusu oldu.

Sıla'nın olay yaratan fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya Sıla'nın o halini konuşuyor!

Bir dönemin sevilen sunucusu ve eski manken Esra Balamir bugün katıldığı bir programda hayatında yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen eski sunucunun yaşadığı değişim izleyenleri şaşkına çevirdi. 4 kez burun ameliyatı olan ve estetiklerden pişman olan Balamir, 'Küçük bir burnum vardı onu büyütmek istedik olmadı. Dört kez burun ameliyatı oldum. Sonradan çok da pişman oldum ama iş işten geçti' dedi.

Sıla'nın olay yaratan fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya Sıla'nın o halini konuşuyor!

İşte Esra Balamir ve diğer ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri

Sıla'nın olay yaratan fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya Sıla'nın o halini konuşuyor!

GÖRENLER İNANAMADI

Ünlü şarkıcı Hadise, yeni yaşını kutladı. 33.yaşına giren Hadise'nin doğum günü kutlamasından çok dikkat çeken başka bir detay vardı.

Sıla'nın olay yaratan fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya Sıla'nın o halini konuşuyor!

BU NE HAL HADİSE!

Hadise kutlamanın fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kısa bir süre önde dudaklarına dolgu yaptıran Hadise'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı.

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