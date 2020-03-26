Sıla'nın canlı yayındaki kolpacılığı! Sosyal medya artık emin: Tereddütüm vardı, iyi geldi bu video

Canlı yayını kapatmadığımı fark ettiğimde kötü niyet içermediği, aslen heyecanımdan kurtulduğumu içerdiği için ve gırgır olduğundan güldük, geçtik buna ama ah o fesat beri durur mu, o fesat! İşte biz o fesatı her daim fırsata çevirmek için burada olacağız.

Yeni bir şarkı üstündeydik biz mesela iki gün önce. Daha başka bir şarkının temeli atıldı. Bugün iki satır var yeni defterde. Yan yana olmak gerekmiyor bunları yapmak için. Üstelik Türkçe'de yan yana ayrı yazılıyor. Bırakın kendi duvarınızdan taşanı, içeride kim bilir neler var! Salın, biz de şahit olmayalım mı?