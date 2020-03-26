Sıla'nın canlı yayındaki kolpacılığı! Sosyal medya artık emin: Tereddütüm vardı, iyi geldi bu video
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, koronavirüs nedeniyle yeni evlendiği Hazer Amani ile birlikte ev karantinasında... Tüm dünyanın mücadele ettiği bu süreçte sosyal medya üzerinden yeni bir akım başladı. Sıla da bu akımlara uyarak evinden canlı yayın yaptı. Yüzünde afacan çocuklara özgü bir şirinlikle gülücükler saçan Sıla, canlı yayını kapadığını sanıyor ve o şirinlik muskasının yerine "Amma sıktınız ha, oh be kurtuldum sizden" dercesine mimikler sergiliyor. Fakat aniden canlı yayını bitirmediğini fark eden Sıla'nın gözler fal taşı gibi açılıyor. İşte büyük tepki gören bu video,' kolpacılık nedir? Nasıl olunur?' tartışmalarını da beraberinde getirdi. Sıla'nın canlı yayında sergilediği tavır kolpacılık mıdır? İşte sosyal medyadan Sıla'ya gelen tepkiler ve Sıla'nın savunması...
Koronavirüs vakalarının görülmesi sonucu birçok ünlü isim, evlerinde inzivaya çekildi. Kendisini evde karantinaya alan bu isimlerden biri de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Sıla... Geçtiğimiz günlerde yeni evlendiği Hazer Amani ile bu fotoğrafı çekilen Sıla, bu kez de hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşup, canlı yayın açarak mini bir konser verdi.
SILA'NIN AÇIKLAMASI
Öte yandan Sıla, çıkan haberler sonrası konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
Uzatmadan, yekten söyleyeyim; heyecanla, şevkle en çok da şifa niyetine yaptığım o canlı yayına türlü çirkinlik yaraştırılıyormuş. Elbet bazıları tarafından... Teknoloji kabiliyetli biri değilim, hep başka heveslerim oldu bu hayatta.
Canlı yayını kapatmadığımı fark ettiğimde kötü niyet içermediği, aslen heyecanımdan kurtulduğumu içerdiği için ve gırgır olduğundan güldük, geçtik buna ama ah o fesat beri durur mu, o fesat! İşte biz o fesatı her daim fırsata çevirmek için burada olacağız.
Yeni bir şarkı üstündeydik biz mesela iki gün önce. Daha başka bir şarkının temeli atıldı. Bugün iki satır var yeni defterde. Yan yana olmak gerekmiyor bunları yapmak için. Üstelik Türkçe'de yan yana ayrı yazılıyor. Bırakın kendi duvarınızdan taşanı, içeride kim bilir neler var! Salın, biz de şahit olmayalım mı?