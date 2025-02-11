Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan net yanıt!

Şilan Makal, 2020 yılında o dönem Galatasaray'da forma giyen futbolcu Şener Özbayraklı'yla evlendi.
Ünlü çift, nikahtan 1 yıl sonra Şener adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Şilan Makal, geçen yıl eşi ve oğluyla beraber İstanbul'dan Göcek'e taşındı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, geçen günlerde kötü bir haberle gündeme geldi.
Şilan Makal ve Şener Özbayraklı'nın evliliklerini bitirme kararı aldıkları öne sürüldü. İddiaya göre; evliliklerinde yaşadıkları sorunları aşamayan Makal ve Özbayraklı boşanma kararı aldı.
Kısa bir süre önce ise 'Kaktüs Çiçeği' adlı tiyatro oyunuyla oyunculuğa dönen Şilan Makal'dan boşanma iddialarının ardından sürpriz bir paylaşım geldi.