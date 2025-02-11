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Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan net yanıt!

2020 yılında evlenen Şilan Makal ve Şener Özbayraklıi geçen günlerde boşanacakları yönündeki haberlerle gündem oldu. Şener adında bir oğulları olan ünlü çiftten Şilan Makal, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 10:10 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 10:14
Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan net yanıt!

Şilan Makal, 2020 yılında o dönem Galatasaray'da forma giyen futbolcu Şener Özbayraklı'yla evlendi.

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan net yanıt!

Ünlü çift, nikahtan 1 yıl sonra Şener adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Şilan Makal, geçen yıl eşi ve oğluyla beraber İstanbul'dan Göcek'e taşındı.

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan net yanıt!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, geçen günlerde kötü bir haberle gündeme geldi.

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan net yanıt!

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı'nın evliliklerini bitirme kararı aldıkları öne sürüldü. İddiaya göre; evliliklerinde yaşadıkları sorunları aşamayan Makal ve Özbayraklı boşanma kararı aldı.

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan net yanıt!

Kısa bir süre önce ise 'Kaktüs Çiçeği' adlı tiyatro oyunuyla oyunculuğa dönen Şilan Makal'dan boşanma iddialarının ardından sürpriz bir paylaşım geldi.

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan net yanıt!

Karadağ'a tatile giden çiftten Makal, eşiyle el ele fotoğrafını Instagram hesabından kalp emojisiyle paylaşarak ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Özbayraklı da aynı paylaşımı kendi sayfasına taşıdı.

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan net yanıt!

İşte o paylaşım...