Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan net yanıt!

Şilan Makal , 2020 yılında o dönem Galatasaray'da forma giyen futbolcu Şener Özbayraklı 'yla evlendi.

Ünlü çift, nikahtan 1 yıl sonra Şener adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Şilan Makal , geçen yıl eşi ve oğluyla beraber İstanbul'dan Göcek'e taşındı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Şilan Makal ve Şener Özbayraklı , geçen günlerde kötü bir haberle gündeme geldi.

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı'nın evliliklerini bitirme kararı aldıkları öne sürüldü. İddiaya göre; evliliklerinde yaşadıkları sorunları aşamayan Makal ve Özbayraklı boşanma kararı aldı.