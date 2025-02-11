Ferdi Tayfur’un mirasındaki sır: Banka hesapları, Marmariste’ki ada ve kiralık kasa nerede?

Habertürk'te yer alan habere göre; Ferdi Tayfur'un bilinen en değerli taşınmazları ve telif haklarının da vasiyetnameye konu edilmemesi de tartışmayı yakından izleyenlerce şaşırtıcı bulunuyor. Özellikle vefatına kadar yaşadığı Marmaris'te 'Ada' olarak bilinen deniz kenarındaki evi ve arsasıyla banka hesapları, taşınmaz ve teliflerden elde edilen gelirlerin toplandığı ve kendisinin yaşamı süresinde harcama yaptığı banka hesapları, kiralık kasalarının akıbeti bilinmiyordu.

FERDİ TAYFUR'U KIZINDAN UZAKLAŞTIRMAYA MI ÇALIŞTILAR? Aile içi tartışmaları yakından takip edenler, Ferdi Tayfur'un yüksek şeker nedeniyle felç geçirdiği 2011 yılını anımsatıyor. Bu tarihten sonra yeğen Nilüfer Gözalıcı'nın, Ferdi Tayfur'u, Necla Nazır'dan doğma kızı Tuğçe Tayfur Aydın'dan uzaklaştırmaya çalıştığı öne sürülüyor.

Öyle ki Ferdi Tayfur'un 06.04.2018 tarihli bir vasiyetnamesiyle müzik eserlerinin bütün telif haklarını, kendisine vasiyet etmesini sağladığı da dile getirilmişti. Bu vasiyetname henüz açılmadan, telif haklarını yöneten şirketin de aynı kişiye devredildiği öne sürülmüştü.

BAKIM SÖZLEŞMESİ! Başka bir iddiaya göre de; geçen yıl mayıs ayında yapılan "ölünceye kadar bakım sözleşmesi" ile Nilüfer Gözalıcı, denize sıfır koyda bulunan ev ve arsadan oluşan adanın kendisine bırakılmasını; Marmaris'te bulunan çok değerli bir taşınmazı ve Yalova'da bulunan ayrı bir taşınmazı oğlu Emirhan'a, Yalova'da bulunan bir diğer villayı kızı Buse'ye vasiyet edilmesini sağladı. Gözalıcı, yine Yalova'da bulunan bir diğer villayı da Ferdi Tayfur'un oğullarından Ferdi Taha Tayfur'a vasiyet ettirdi.