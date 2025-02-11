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Melisa Aslı Pamuk’tan doğum sonrası ilk paylaşım! Yusuf Yazıcı ile bebeklerine verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü

Geçe sene Paris'te evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, ocak ayında bebeklerine kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk da doğum sonrası ilk paylaşımını yaptı ve bebeğinin ismini açıkladı. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebeklerine verdiği isim, kısa sürede gündem olarak sosyal medyanın diline düştü.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 09:35 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 09:35
Melisa Aslı Pamuk’tan doğum sonrası ilk paylaşım! Yusuf Yazıcı ile bebeklerine verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı Mayıs 2024'te Paris'te dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.

Melisa Aslı Pamuk’tan doğum sonrası ilk paylaşım! Yusuf Yazıcı ile bebeklerine verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü

Pamuk evlendikten kısa bir süre sonra da "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurdu.

Melisa Aslı Pamuk’tan doğum sonrası ilk paylaşım! Yusuf Yazıcı ile bebeklerine verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü

Bebek beklediklerini sosyal medyadan duyuran çift, 29 Ocak'ta da oğullarını kucaklarına aldı. Yazıcı, oğlunun elini tuttuğu bir kareyle baba olduğunu duyurdu.

Melisa Aslı Pamuk’tan doğum sonrası ilk paylaşım! Yusuf Yazıcı ile bebeklerine verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü

Melisa Aslı Pamuk'tan da doğum sonrası ilk paylaşım geldi. Bebeğiyle ilk kez paylaşımda bulunan oyuncu, oğlunun ismini de açıkladı.

Melisa Aslı Pamuk’tan doğum sonrası ilk paylaşım! Yusuf Yazıcı ile bebeklerine verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü

Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını yayınlayan ancak yüzünü göstermeyen Pamuk, paylaşımına "Mylan Yazıcı. 29.01.2025" notunu ekledi.

Melisa Aslı Pamuk’tan doğum sonrası ilk paylaşım! Yusuf Yazıcı ile bebeklerine verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar, Mylan isminin kökeni ve anlamı üzerine çeşitli tahminlerde bulunurken, esprili yorumlar da gecikmedi.

Melisa Aslı Pamuk’tan doğum sonrası ilk paylaşım! Yusuf Yazıcı ile bebeklerine verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü

Kimi takipçiler, ismin "M" harfinin Melisa'dan, "Y" harfinin ise Yusuf'tan türetilmiş olabileceğini öne sürdü.

Melisa Aslı Pamuk’tan doğum sonrası ilk paylaşım! Yusuf Yazıcı ile bebeklerine verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü

İşte Melisa Aslı Pamuk'un o paylaşımları...

Melisa Aslı Pamuk’tan doğum sonrası ilk paylaşım! Yusuf Yazıcı ile bebeklerine verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü

MYLAN NE DEMEK?

Mylan ismi düzgün ve temiz anlamına geliyor.

Melisa Aslı Pamuk’tan doğum sonrası ilk paylaşım! Yusuf Yazıcı ile bebeklerine verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü

Yusuf Yazıcı baba olduğunu bu kareyle duyurmuştu...