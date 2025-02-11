Melisa Aslı Pamuk’tan doğum sonrası ilk paylaşım! Yusuf Yazıcı ile bebeklerine verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı Mayıs 2024'te Paris'te dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.

Pamuk evlendikten kısa bir süre sonra da "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurdu.

Bebek beklediklerini sosyal medyadan duyuran çift, 29 Ocak'ta da oğullarını kucaklarına aldı. Yazıcı, oğlunun elini tuttuğu bir kareyle baba olduğunu duyurdu.

Melisa Aslı Pamuk'tan da doğum sonrası ilk paylaşım geldi. Bebeğiyle ilk kez paylaşımda bulunan oyuncu, oğlunun ismini de açıkladı.