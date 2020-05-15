RAMAZAN İMSAKİYE
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Şilan Makal futbolcu sevgilisi Şener Özbayraklı ile sessiz sedasız evlendi! Şahit ise Fatih Terim'di...

Şilan Makal ile Galatasaray'lı futbolcu Şener Özbayraklı önceki gün sessiz sedasız dünya evine girdi. Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Dilan ile futbolcu Şener, pandemi nedeniyle nikahlarını ertelemek istemedi. Ünlü çiftin, koronavirüs tehdidi biterse yaza doğru Artvin Borçka'da kır düğünü yapmayı planladığı öğrenildi.

15.05.2020 11:37 - Son Güncelleme: 15.05.2020 11:37
Şilan Makal ile futbolcu sevgilisi Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi! 'Yaza kır düğünü var'

Uzun süredir aşk yaşana Şilan Makal ve Şener Özbayraklı sade bir nikah töreniyle sessiz sedasız evlendi.

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Şilan Makal ile futbolcu sevgilisi Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi! 'Yaza kır düğünü var'

Florya Sosyal Tesisleri'nde yapılan sade nikaha koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı.

Şilan Makal ile futbolcu sevgilisi Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi! 'Yaza kır düğünü var'

Çiftin şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.

Şilan Makal ile futbolcu sevgilisi Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi! 'Yaza kır düğünü var'

Çift, önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti.

Şilan Makal ile futbolcu sevgilisi Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi! 'Yaza kır düğünü var'

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, koronavirüs tehdidi biterse, yaza doğru futbolcunun memleketi Artvin Borçka'da kır düğünü yapmayı planlıyor.

Şilan Makal ile futbolcu sevgilisi Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi! 'Yaza kır düğünü var'
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