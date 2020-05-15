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Berkay Şahin yine maskesiz görüntülendi! Ünlü şarkıcı kendisini bakın nasıl savundu

Şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Daha önce de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan ünlü şarkıcının yine maskesiz olması dikkat çekti. Gazetecileri fark edince aracından maskesini alan Şahin, "Herkesten çok ben dikkat ediyorum" şeklinde kendisini savundu. İşte şarkıcı Berkay'ın corona virüs tedbirlerini hiçe saydığı o anlar...

15.05.2020 12:09 - Son Güncelleme: 15.05.2020 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





