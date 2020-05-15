RAMAZAN İMSAKİYE
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Berkay Şahin yine maskesiz görüntülendi! Ünlü şarkıcı kendisini bakın nasıl savundu

Şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Daha önce de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan ünlü şarkıcının yine maskesiz olması dikkat çekti. Gazetecileri fark edince aracından maskesini alan Şahin, "Herkesten çok ben dikkat ediyorum" şeklinde kendisini savundu. İşte şarkıcı Berkay'ın corona virüs tedbirlerini hiçe saydığı o anlar...

15.05.2020 12:09 - Son Güncelleme: 15.05.2020 12:17
Berkay Şahin yine maskesiz görüntülendi! Ünlü şarkıcı kendisini bakın nasıl savundu

Son günlerde yeni cipiyle gündeme gelen Berkay, bir beyaz eşya mağazasında objektiflere yansıdı.

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Berkay Şahin yine maskesiz görüntülendi! Ünlü şarkıcı kendisini bakın nasıl savundu

Daha önce de koronavirüs karşı tedbir amacıyla maske takmayan Berkay Şahin, yine maskesiz görüntülendi.

Berkay Şahin yine maskesiz görüntülendi! Ünlü şarkıcı kendisini bakın nasıl savundu

Gazetecileri fark edince aracına gidip maskesini alan Şahin, "Maskemi unutmuşum, mağazada aklıma geldi" dedi.

Berkay Şahin yine maskesiz görüntülendi! Ünlü şarkıcı kendisini bakın nasıl savundu

Şarkıcı, "Evi değiştiriyoruz, yine oturduğumuz villaya yakın bir yere taşınacağız. Eşyaları da yeniliyorum, buz dolabı bakmaya geldim" diye konuştu.

Berkay Şahin yine maskesiz görüntülendi! Ünlü şarkıcı kendisini bakın nasıl savundu

Berkay, maskesiz dolaşmasına gelen eleştirilere ise, "Kimseyi takmıyorum. Benim iki tane çocuğum var, herkesten çok ben dikkat ediyorum" karşılığını verdi.

Berkay Şahin yine maskesiz görüntülendi! Ünlü şarkıcı kendisini bakın nasıl savundu
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