RAMAZAN İMSAKİYE
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Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor! Menajeri ile aşk yaşıyordu

2012 yılında Paris Konsolosluğu'nda nikah defterine imza atan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya'ya rağmen evliliklerini kurtaramamış, 6 yıl sonra boşanmıştı. Bir süredir menajeri ile birlikte olan oyuncu Onur Saylak'ın üçüncü kez baba olacağı iddia edildi. İddiaya göre Onur Saylak'ın menajer sevgilisi Gözde Yılmaz 2 aylık hamile. Ve çift nikah masasına oturmak için acele etmiyor.

15.05.2020 11:11 - Son Güncelleme: 15.05.2020 11:28
Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor! Menajeri ile aşk yaşıyordu

Onur Saylak'ın üçüncü kez baba olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 6 yıl evli kaldığı, ikiz çocuklarının annesi Tuba Büyüküstün'den 2017'de boşanan Onur Saylak yeniden baba oluyor.

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Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor! Menajeri ile aşk yaşıyordu

BABALIK HEYECANI

Hürriyet'in haberine göre; 3 yıldır menajerlik yapan Gözde Yılmaz'la birlikte olan ünlü oyuncu, üçüncü kez baba olacağı için heyecanlı.

Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor! Menajeri ile aşk yaşıyordu

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE NEDEN BOŞANMIŞTI?

2012 yılında Paris Konsolosluğu'nda nikâh defterine imza atan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya'ya rağmen evliliklerini kurtaramamış, 6 yıl sonra boşanmıştı.

Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor! Menajeri ile aşk yaşıyordu

Büyüküstün daha sonra işletmeci Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açtı. Onur Saylak cephesinde ise sessizlik hakimdi. Ta ki Saylak 3 yıl önce gönlünü menajer Gözde Yılmaz'a kaptırana kadar.

Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor! Menajeri ile aşk yaşıyordu

İş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, 2 yıldır Saylak'ın Bağdat Caddesi'ndeki evinde birlikte oturuyor.

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