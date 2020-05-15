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Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor! Menajeri ile aşk yaşıyordu

2012 yılında Paris Konsolosluğu'nda nikah defterine imza atan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya'ya rağmen evliliklerini kurtaramamış, 6 yıl sonra boşanmıştı. Bir süredir menajeri ile birlikte olan oyuncu Onur Saylak'ın üçüncü kez baba olacağı iddia edildi. İddiaya göre Onur Saylak'ın menajer sevgilisi Gözde Yılmaz 2 aylık hamile. Ve çift nikah masasına oturmak için acele etmiyor.

15.05.2020 11:11 - Son Güncelleme: 15.05.2020 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





