Sıla yine sarmaş dolaş! Sıla, Hazer Amani'den sonra başka bir erkekle yakalandı! Sıla'nın yanındaki kim?
Sıla, sevgilisi Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ünlü şef Hazer Amani ile aracın içinde sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Sıla, bu kez de başka bir erkekle görüntülendi... Sıla'nın yanındaki adam kim? İşte Sıla'nın görüntüleri...
22 Ocak 2019 Salı, 17:42:31
Güncelleme: 18:14:12
Sıla, geçtiğimiz gün ünlü şef Hazer Amani ile aracın içinde sarmaş dolaş görüntülendi. Görüntülerin yayılmasıyla evli olan Amani'den konuyla ilgili "Arkadaşız" açıklaması gelmişti.
Açıklamanın hemen ardından, Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu ile boşanacakları iddiaları ortaya atılmıştı.
Deniz Mumcuoğlu, görüntüler ortaya çıkmadan 1 ay önce boşanmak için mahkemeye vaşvurduğu ortaya çıktı...
Sıla bu kez de başka bir erkekle sarmaş dolaş yakalandı. İkilinin bir kafede oturduğu, yanındaki erkeğin Sıla'ya sarılarak öptüğü görülüyor.
SILA'NIN YANINDAKİ ADAM KİM?
Sıla'nın yanındaki kişi iddialara göre Kerem kanık...