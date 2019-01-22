Sıla yine sarmaş dolaş! Sıla, Hazer Amani'den sonra başka bir erkekle yakalandı! Sıla'nın yanındaki kim?

Sıla, sevgilisi Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ünlü şef Hazer Amani ile aracın içinde sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Sıla, bu kez de başka bir erkekle görüntülendi... Sıla'nın yanındaki adam kim? İşte Sıla'nın görüntüleri...

22 Ocak 2019 Salı, 17:42:31 Güncelleme: 18:14:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





