Murat Yıldırım'ın meşhur olma hikayesi! 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bakın nasıl şöhret olmuş...
Murat Yıldırım, başarılı oyunculuğunun yanı sıra eğlenceli sunuculuğuyla da izleyicinin gönlünü fethetmeyi başardı. Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Murat Yıldırım'ın eşiyle arasındaki sevgi bağı ise magazin gündeminden düşmüyor. Peki, Murat Yıldırım nasıl şu anki konumuna geldi. İşte Murat Yıldırım'ın meşhur olma hikayesi...
Kıvanç Tatlıtuğ
Önceleri başarılı bir basketbol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir talihsizlik sebebiyle sakatlanıyor. Herkes onun yakışıklılığını övüp model olmasını söylüyor ama o pek bunları takmıyor. Annesi, Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında "Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?" ilanını görünce, Tatlıtuğ'un yanında bulunan bir fotoğrafını gönderiyor ve mankenlik kapıları açılıyor.
Sibel Can
Nükhet Duru, Sibel Can'ın oryantal olduğu dönemlerde onu seyrediyor ve çok etkileniyor. Daha sonra Ali Kocatepe'ye ve Hıncal Uluç'a Sibel Can'dan bahsediyor. Ekip toplanıp onu seyretmeye gidiyor. Ardından da "Erkekçe" dergisine poz vermesi için Sibel Can ile anlaşıyorlar. Pozdan sonra da TürkiyeSibel Can'ı konuşmaya başlıyor.