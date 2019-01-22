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Murat Yıldırım'ın meşhur olma hikayesi! 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bakın nasıl şöhret olmuş...

Murat Yıldırım, başarılı oyunculuğunun yanı sıra eğlenceli sunuculuğuyla da izleyicinin gönlünü fethetmeyi başardı. Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Murat Yıldırım'ın eşiyle arasındaki sevgi bağı ise magazin gündeminden düşmüyor. Peki, Murat Yıldırım nasıl şu anki konumuna geldi. İşte Murat Yıldırım'ın meşhur olma hikayesi...

22 Ocak 2019 Salı, 16:36:15 Güncelleme: 16:47:13
Murat Yıldırım'ın meşhur olma hikayesi! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bakın nasıl şöhret olmuş...

Murat Yıldırım, Atv ekranlarında dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapıyor. Ancak ehr şey bu kadar değil... Yakışıklı sunucu Murat Yıldırım aynı zamanda başarılı bir oyuncu... Peki, Murat Yıldırım nasıl meşhur oldu? İşte hikayesi...

Murat Yıldırım'ın meşhur olma hikayesi! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bakın nasıl şöhret olmuş...

Natalie Portman

Natalie Portman, 11 yaşındaydı ve pizzasını yiyordu. Portman model olmak istemediğini ama oyuncu olabileceğini söyledi. Oyunculuk üzerine biraz çalışma yaptıktan sonra 1993 yılında Mathilda Lando (Léon) karakteri için seçmelere katıldı ve rolü kazandı.

Murat Yıldırım'ın meşhur olma hikayesi! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bakın nasıl şöhret olmuş...

Kıvanç Tatlıtuğ

Önceleri başarılı bir basketbol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir talihsizlik sebebiyle sakatlanıyor. Herkes onun yakışıklılığını övüp model olmasını söylüyor ama o pek bunları takmıyor. Annesi, Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında "Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?" ilanını görünce, Tatlıtuğ'un yanında bulunan bir fotoğrafını gönderiyor ve mankenlik kapıları açılıyor.

Murat Yıldırım'ın meşhur olma hikayesi! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bakın nasıl şöhret olmuş...

Tülin Şahin

Tülin Şahin, keşfedildiğinde henüz 14 yaşındayken Danimarka'da gittiği hamburgercide ünlü bir fotoğrafçı onun tek kare bir fotoğrafını çekip modellik yarışmasına gönderdi ve hayatı bir anda değişti.

Murat Yıldırım'ın meşhur olma hikayesi! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bakın nasıl şöhret olmuş...

Sibel Can

Nükhet Duru, Sibel Can'ın oryantal olduğu dönemlerde onu seyrediyor ve çok etkileniyor. Daha sonra Ali Kocatepe'ye ve Hıncal Uluç'a Sibel Can'dan bahsediyor. Ekip toplanıp onu seyretmeye gidiyor. Ardından da "Erkekçe" dergisine poz vermesi için Sibel Can ile anlaşıyorlar. Pozdan sonra da TürkiyeSibel Can'ı konuşmaya başlıyor.

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