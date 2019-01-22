Murat Yıldırım'ın meşhur olma hikayesi! 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu bakın nasıl şöhret olmuş...

Murat Yıldırım, Atv ekranlarında dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapıyor. Ancak ehr şey bu kadar değil... Yakışıklı sunucu Murat Yıldırım aynı zamanda başarılı bir oyuncu... Peki, Murat Yıldırım nasıl meşhur oldu? İşte hikayesi...