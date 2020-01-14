Kainat Güzeli Azra Akın'ın son fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü İşte çok konuşulan görüntü!

Kainat Güzeli Azra Akın'ın son fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü İşte çok konuşulan görüntü! Eski Kainat Güzeli Azra Akın son dönemde ortalarda gözükmüyordu. Atakan Koru ile yaptığı evliliğin ardından Edirne'ye yerleşen 2002 Dünya Güzeli Azra Akın'ın oğlu Demir sosyal medya kullanıcıları tarafından hayranlıkla takip ediliyor. 37 yaşındaki Azra Akın, oğlu ile çekildiği fotoğraflarla sosyal medyada çok konuşulurken ortaya çıkan bir fotoğrafla herkes şaşkına döndü. İşte "Gerçek bir kainat güzeli" yorumlarına neden olan o fotoğraf...

14.01.2020 09:25 - Son Güncelleme: 14.01.2020 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





