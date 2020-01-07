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Bir dönem İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova tanınmaz hale geldi!

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova tanınmaz hale geldi! Hayatlarımıza İbrahim Tatlıses sayesinde girdi Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu. Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı.1985 Azerbaycan doğumlu ünlü şarkıcı Günel, söylediği şarkıların dışında, güzelliği, farklı renk ve modellerde saçları ilede genç kızların yakın takibi altında. Instagram'da da 730 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Günel Zeynelova estetikli haliyle yeniden gündem oldu. İşte estetikle bambaşka biri haline gelen Günel Zeynelova ve estetik yaptıran diğer ünlü isimler…

07.01.2020 09:24 - Son Güncelleme: 14.01.2020 09:19
Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel estetikle tanınmaz halde!

Türkücü İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle herkesi çok şaşırttı.

Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel estetikle tanınmaz halde!

Estetikle çok farklı birine dönüşen Azeri kızı Günel bu haliyle herkesi şoke etti.

Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel estetikle tanınmaz halde!

İşte Azeri kızı Günel ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen büyük değişimi…

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Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel estetikle tanınmaz halde!

EMİNA SANDAL

Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel estetikle tanınmaz halde!

EMİNA SANDAL

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