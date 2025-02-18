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Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! “Ağzım kokuyor açlıktan” deyince...

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, bir süre önce Ata Ayyıldız ile aşk yaşamaya başladı ve ünlü çift romantik pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Özellikle birlikte çıktıları tatillerle çok konuşulan ünlü çift, bu kez Türkoğlu'nun itiraflarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, konuk olduğu bir programda ilk buluşmalarında yaşananları anlattı. İşte Sıla Türkoğlu'nun o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 09:47
Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, bir süre önce aşk yaşamaya başladı ve ünlü çift romantik pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Özellikle birlikte çıktıları tatillerle çok konuşulan ünlü çift, bu kez Türkoğlu'nun itiraflarıyla gündeme geldi.

Sıla Türkoğlu'nun ilk buluşma itirafı

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

İbrahim Selim'in programına konuk olan oyuncu, sevgilisiyle ilk buluşmasına dair detayları izleyici ile paylaştı.

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Sıla Türkoğlu, şunları söyledi: "Detoks kampında 4 gün boyunca yemek yememişim kafan çalışmıyor hiç sıfır. Sebze çorbası ve bir gün de sadece suyla besleniyorum.

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

O gün şu anki erkek arkadaşımla flörtün başları... O gün dedi ki 'Benim seni göresim geldi', dedim ki 'Benim hani ağzım kokuyor açlıktan first datemin asla öyle olmasını istemem'. Yani bu kadar koku üstüne konuşup ilk buluşmanın asla öyle gerçekleşmesini istemezdim"

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Karşı taraftan şöyle bir şey geldi; ya benim de manikürüm yok... Böyle oldum 'Ha ok tamam o zaman gel'.

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Ne diyeyim şimdi benim ağzım kokuyor senin manikürün yok hadi ne oluyorsa oldu işte"

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Bu hikaye karşısında kendini tutamayan ve kahkaha atan İbrahim Selim "Peki manikürü yok muymuş gerçekten bebeğim! Ben daha romantik bir şey gelecek bekledim" dedi.

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Sıla Türkoğlu sevgilisinin o gün transparan gömlekle geldiğini de söyleyince herkes güldü. O anlar sosyal medyada da gündeme geldi.

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Öte yandan Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi Ata Ayyıldız da merak konusu oldu. Ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları da bir kez daha gündeme geldi.

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

İşte Sıla Türkoğlu'nun sevgilisiyle yayınladığı bazı pozlar...

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi

Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! Ağzım kokuyor açlıktan deyince...