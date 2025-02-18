Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! “Ağzım kokuyor açlıktan” deyince...

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Karşı taraftan şöyle bir şey geldi; ya benim de manikürüm yok... Böyle oldum 'Ha ok tamam o zaman gel'.

Ne diyeyim şimdi benim ağzım kokuyor senin manikürün yok hadi ne oluyorsa oldu işte"

Bu hikaye karşısında kendini tutamayan ve kahkaha atan İbrahim Selim "Peki manikürü yok muymuş gerçekten bebeğim! Ben daha romantik bir şey gelecek bekledim" dedi.

Sıla Türkoğlu sevgilisinin o gün transparan gömlekle geldiğini de söyleyince herkes güldü. O anlar sosyal medyada da gündeme geldi.