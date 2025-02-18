Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk buluşmasında bakın neler yaşanmış! “Ağzım kokuyor açlıktan” deyince...

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, bir süre önce aşk yaşamaya başladı ve ünlü çift romantik pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.
Özellikle birlikte çıktıları tatillerle çok konuşulan ünlü çift, bu kez Türkoğlu'nun itiraflarıyla gündeme geldi.
İbrahim Selim'in programına konuk olan oyuncu, sevgilisiyle ilk buluşmasına dair detayları izleyici ile paylaştı.
Sıla Türkoğlu, şunları söyledi: "Detoks kampında 4 gün boyunca yemek yememişim kafan çalışmıyor hiç sıfır. Sebze çorbası ve bir gün de sadece suyla besleniyorum.
O gün şu anki erkek arkadaşımla flörtün başları... O gün dedi ki 'Benim seni göresim geldi', dedim ki 'Benim hani ağzım kokuyor açlıktan first datemin asla öyle olmasını istemem'. Yani bu kadar koku üstüne konuşup ilk buluşmanın asla öyle gerçekleşmesini istemezdim"
Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Karşı taraftan şöyle bir şey geldi; ya benim de manikürüm yok... Böyle oldum 'Ha ok tamam o zaman gel'.
Ne diyeyim şimdi benim ağzım kokuyor senin manikürün yok hadi ne oluyorsa oldu işte"
Bu hikaye karşısında kendini tutamayan ve kahkaha atan İbrahim Selim "Peki manikürü yok muymuş gerçekten bebeğim! Ben daha romantik bir şey gelecek bekledim" dedi.
Sıla Türkoğlu sevgilisinin o gün transparan gömlekle geldiğini de söyleyince herkes güldü. O anlar sosyal medyada da gündeme geldi.
Öte yandan Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi Ata Ayyıldız da merak konusu oldu. Ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları da bir kez daha gündeme geldi.
İşte Sıla Türkoğlu'nun sevgilisiyle yayınladığı bazı pozlar...
Sıla Türkoğlu ve sevgilisi
Sıla Türkoğlu ve sevgilisi
Sıla Türkoğlu ve sevgilisi
Sıla Türkoğlu ve sevgilisi