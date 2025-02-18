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Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Salı akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde Raşit karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın güzeller güzeli kızı hayran bıraktı. Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile 7 yıl evli kalan ünlü oyuncunun kızıyla verdiği pozlar büyük ilgi gördü. Akusta'nın kızı Berfin Cano'nun babasıyla olan benzerliği ise dikkat çekti. İşte Mesut Akusta'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı...

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 10:59
Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı'nda Raşit Kara karakterini canlandıran Mesut Akusta, Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile geçen sene 7 yıllık evliliğini sonlandırdı.

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Özbir ile sessiz sedasız yollarını ayıran ünlü oyuncu, kızı Berfin Cano ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Baba-kız pozları sosyal medyaya damga vururken Akusta'nın güzeller güzeli kızı hayran bıraktı.

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Öte yandan Akusta'nın kızı Berfin Cano'nun babasıyla olan benzerliği dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyucunun kızıyla yaptığı paylaşımlara "Babasının kızı" yorumları yapıldı.

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

İşte Mesut Akusta başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Esra Erol ve oğulları

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Tolgahan Sayışman ve çocukları

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Özcan Deniz ve oğlu

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Müge Boz ve kızı

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Aslı Enver ve kızı

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Pelin Akil ve ikizleri

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

MESUT AKUSTA

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

MESUT AKUSTA VE KIZI

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

MESUT AKUSTA VE KIZI

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

MESUT AKUSTA VE KIZI

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

MESUT AKUSTA VE KIZI

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Demet Akalın ve kızı

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

İbrahim Tatlıses ve kızı

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Doğa Rutkay ve ikizleri

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Bengü ve çocukları

Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

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