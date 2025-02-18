Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı'nda Raşit Kara karakterini canlandıran Mesut Akusta, Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile geçen sene 7 yıllık evliliğini sonlandırdı.
Özbir ile sessiz sedasız yollarını ayıran ünlü oyuncu, kızı Berfin Cano ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Baba-kız pozları sosyal medyaya damga vururken Akusta'nın güzeller güzeli kızı hayran bıraktı.
Öte yandan Akusta'nın kızı Berfin Cano'nun babasıyla olan benzerliği dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyucunun kızıyla yaptığı paylaşımlara "Babasının kızı" yorumları yapıldı.
İşte Mesut Akusta başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
Esra Erol ve oğulları
Tolgahan Sayışman ve çocukları
Özcan Deniz ve oğlu
Müge Boz ve kızı
Aslı Enver ve kızı