Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı 'nda Raşit Kara karakterini canlandıran Mesut Akusta , Esra Erol 'un görümcesi Şafak Özbir ile geçen sene 7 yıllık evliliğini sonlandırdı.

Özbir ile sessiz sedasız yollarını ayıran ünlü oyuncu, kızı Berfin Cano ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.