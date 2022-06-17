Kaderimin Oyunu’nun Harun’u Müfit Kayacan’ın oğlu bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu çıktı! Meğer Elçin Sangu’nun rol arkadaşı...

Evli ve iki çocuk babası Müfit Karacan'ın ailesi de merak konusu oldu. Kayacan'ın kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olan ve son olarak Yalancı ve Mumları dizisinde rol alan oğlunun kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.