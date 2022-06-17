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Haberler Magazin Kaderimin Oyunu’nun Harun’u Müfit Kayacan’ın oğlu bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu çıktı! Meğer Elçin Sangu’nun rol arkadaşı...

Kaderimin Oyunu’nun Harun’u Müfit Kayacan’ın oğlu bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu çıktı! Meğer Elçin Sangu’nun rol arkadaşı...

Aşk 101'de Necdet, Çukur'da Cumali Koçovalı (amca), Aile Şirketi'nde Şenol Yurt, Alef'te Arap karakterlerini canlandıran ve birçok yapımda rol alan usta oyuncu Müfit Kayacan, son olarak Kaderimin Oyunu dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde; Meriç Aral, Öykü Karayel, Sarp Apak, Akın Akınözü ve Esra Dermencıoğlu'nun yer aldığı dizide Harun karakterini canlandıran Kayacan, final bölümüyle birlikte gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı, 17 Ocak 1959 tarihinde Kaş'ta dünyaya gelen oyuncunun hayatını merak edip araştırdı. Kayacan'ın oğlunun da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Müfit Kayacan'ın Elçin Sangu, Ceren Monay, İsmail Demirci gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu oğlu...

17.06.2022 20:29 - Son Güncelleme: 17.06.2022 20:29
Kaderimin Oyunu’nun Harun’u Müfit Kayacan’ın oğlu bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu çıktı! Meğer Elçin Sangu’nun rol arkadaşı...

Usta oyuncu Müfit Kayacan, Kaderimin Oyunu dizisinin final bölümüyle televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündem oldu. 17 Ocak 1959 tarihinde Kaş'ta dünyaya gelen oyuncunun hayatını merak edip araştırılmaya başlandı. Peki Müfit Kayacan kimdir? İşte detaylar...

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Kaderimin Oyunu’nun Harun’u Müfit Kayacan’ın oğlu bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu çıktı! Meğer Elçin Sangu’nun rol arkadaşı...

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?
17 Ocak 1959 günü Antalya'nın Kaş ilçesinin Yeşilköy beldesinde köy enstitüsü öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. 1983 yılında ilk kez rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir.

Kaderimin Oyunu’nun Harun’u Müfit Kayacan’ın oğlu bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu çıktı! Meğer Elçin Sangu’nun rol arkadaşı...

2012 yılında Adım Tiyatro ile sahneye koyduğu ve aynı zamanda rol aldığı Kanlı Nigâr oyunundaki "Abdi" rolüyle 16. Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu Ödülü"ne aday gösterilmiştir.

Kaderimin Oyunu’nun Harun’u Müfit Kayacan’ın oğlu bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu çıktı! Meğer Elçin Sangu’nun rol arkadaşı...

Evli ve iki çocuk babası Müfit Karacan'ın ailesi de merak konusu oldu. Kayacan'ın kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olan ve son olarak Yalancı ve Mumları dizisinde rol alan oğlunun kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaderimin Oyunu’nun Harun’u Müfit Kayacan’ın oğlu bakın kim! O da çok ünlü bir oyuncu çıktı! Meğer Elçin Sangu’nun rol arkadaşı...

İşte başta Müfit Kayacan olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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