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Haberler Magazin Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü Melek Zübeyde’nin son haline bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesinin kopyası!

Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü Melek Zübeyde’nin son haline bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesinin kopyası!

Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü Melek Zübeyde'nin son haline bakın! Asıl adı Şerife Perihan Savaş olan ünlü sanatçı, İbrahim Tatlıses ile 6 yıl süren birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Kızının babası İbrahim Tatlıses ile çalkantılı bir ilişkisi olan Savaş, Melek Zübeyde'yi kameralardan uzak büyümüştü. Şimdilerde evli ve üç çocuk annesi olan Melek Zübeyde son haliyle gündeme geldi. Perihan Savaş'ın kızının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu. İşte Perihan Savaş'ın gözlerden uzak tuttuğu güzeller güzeli kızı Melek Zübeyde...

17.06.2022 18:46 - Son Güncelleme: 17.06.2022 18:46
Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü Melek Zübeyde’nin son haline bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesinin kopyası!

Asıl adı Şerife Perihan Savaş olan ünlü sanatçı, İbrahim Tatlıses ile 6 yıl süren birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Kızının babası İbrahim Tatlıses ile çalkantılı bir ilişkisi olan Savaş, Melek Zübeyde'yi kameralardan uzak büyümüştü.

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Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü Melek Zübeyde’nin son haline bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesinin kopyası!

2008 yılında iş insanı Volkan Akkaş'la evlenen üç çocuk annesi Melek Zübeyde, son haliyle gündeme geldi.

Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü Melek Zübeyde’nin son haline bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesinin kopyası!

Perihan Savaş'ın kızının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu.

Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü Melek Zübeyde’nin son haline bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesinin kopyası!

İşte Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde'nin son hali başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü Melek Zübeyde’nin son haline bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesinin kopyası!

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