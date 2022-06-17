Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü Melek Zübeyde’nin son haline bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesinin kopyası!

Asıl adı Şerife Perihan Savaş olan ünlü sanatçı, İbrahim Tatlıses ile 6 yıl süren birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Kızının babası İbrahim Tatlıses ile çalkantılı bir ilişkisi olan Savaş, Melek Zübeyde'yi kameralardan uzak büyümüştü.