Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüttüğü Melek Zübeyde’nin son haline bakın! İbrahim Tatlıses’in biricik kızı annesinin kopyası!
Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü Melek Zübeyde'nin son haline bakın! Asıl adı Şerife Perihan Savaş olan ünlü sanatçı, İbrahim Tatlıses ile 6 yıl süren birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Kızının babası İbrahim Tatlıses ile çalkantılı bir ilişkisi olan Savaş, Melek Zübeyde'yi kameralardan uzak büyümüştü. Şimdilerde evli ve üç çocuk annesi olan Melek Zübeyde son haliyle gündeme geldi. Perihan Savaş'ın kızının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu. İşte Perihan Savaş'ın gözlerden uzak tuttuğu güzeller güzeli kızı Melek Zübeyde...
17.06.2022 18:46 - Son Güncelleme: 17.06.2022 18:46
Asıl adı Şerife Perihan Savaş olan ünlü sanatçı, İbrahim Tatlıses ile 6 yıl süren birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Kızının babası İbrahim Tatlıses ile çalkantılı bir ilişkisi olan Savaş, Melek Zübeyde'yi kameralardan uzak büyümüştü.
Perihan Savaş'ın kızının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu.