Sıla Türkoğlu'dan beklenmeyen hareketler! İç çamaşırsız pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Sadece ceketle...
Şöhrete kavuşmasına ön ayak olan Emanet dizisini bir anda terk edip giderek magazin gündemine bomba gibi düşen isim olmuştu Sıla Türkoğlu. Bu olay sonrasında adı Halit Özgür Sarı ve Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan Sıla Türkoğlu, sosyal medyada paylaştığı pozlarla olay oldu bu kez. Türkoğlu'nun cesur kareleri Instagram'da ses getirdi, kısa sürede on binlerce beğeni aldı. İşte Sıla Türkoğlu'nun olay yaratan o pozları...
Son olarak "Emanet" dizisinde Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, her hareketiyle gündeme gelmeyi başarıyor.
Günlük olarak yayınlanan "Emanet" dizisinden bir anda ayrılarak gündem olan Sıla Türkoğlu, son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Önce Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle şöhrete kavuşan Halit Özgür Sarı ile adı aşk dedikodularına karışmıştı.
Türkoğlu, Halit Özgür Sarı ile çekilmiş bir pozunu 'Broski' notuyla paylaşmıştı. Sarı da bu fotoğrafı kendi hesabından paylaşmış ve ikilinin yakın arkadaş oldukları ortaya çıkmıştı.
Sıla Türkoğlu ve Kaan Yıldırım, Bodrum'da bir derginin özel gecesinde sabahın ilk ışıklarına kadar göz göze eğlenmesi yeni aşk dedikodularının çıkmasına neden olmuştu sonrasında.