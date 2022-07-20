Ece Erken isyan etti ’kafamı yastığı koyup ağlayamadım’ Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit ediliyor

"BENİ EKSİK BIRAKIP GİTTİN ŞAFAK'IM"

Duygusal bir yazı kaleme alan ünlü sunucu; "Bugün 13 Temmuz... Canım eşimin doğum günü. Hayat ne kadar devam ediyor gibi görünse de korkunç bir boşluk var içimde ve hiçbir zaman geçmeyecek bir boşluk... Çok özlüyorum... Birlikte yaptığım şeylerde artık tek başımayım, aslında ölüm geride kalanlar için... Keşke son kez sarılabilseydim... O kadar çok keşkem var ki ne söylesem hep eksik... Hasretle, özlemle anıyorum Şafak'ımı... İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin gibi adam gibi adamı tanımışım. Beni eksik bırakıp gittin Şafak'ım, elbet kavuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.