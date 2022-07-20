Ece Erken isyan etti 'kafamı yastığı koyup ağlayamadım' Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit ediliyor
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak vefat etmişti. Eşini vefatının ardından oldukça zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık acısını sevenleriyle paylaşmıştı. Şimdilerde oğlu Eymen ile vakit geçirerek zor günlerin geride bırakmaya çalışan Erken, geçtiğimiz günlerdeeşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Erken, önceki gün de takipçileriyle soru-cevap yaptı. İşte Ece Erken'in sorulara verdiği yanıtlar...
Haziran 2021'de sürpriz bir kararla dünyaevine giren Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, güzel haberi; "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.
Ancak ikilinin mutluluğuna avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), 27 Ocak'ta Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle gölge düşmüştü.
Şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışan Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü yürek burkan bir mesajla kutlamıştı. Kısa bir süre önce reddi miras yaptığını açıklayan ve 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını da sosyal medyadan silen Ece Erken, daha önce eşiyle çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı.
"BENİ EKSİK BIRAKIP GİTTİN ŞAFAK'IM"
Duygusal bir yazı kaleme alan ünlü sunucu; "Bugün 13 Temmuz... Canım eşimin doğum günü. Hayat ne kadar devam ediyor gibi görünse de korkunç bir boşluk var içimde ve hiçbir zaman geçmeyecek bir boşluk... Çok özlüyorum... Birlikte yaptığım şeylerde artık tek başımayım, aslında ölüm geride kalanlar için... Keşke son kez sarılabilseydim... O kadar çok keşkem var ki ne söylesem hep eksik... Hasretle, özlemle anıyorum Şafak'ımı... İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin gibi adam gibi adamı tanımışım. Beni eksik bırakıp gittin Şafak'ım, elbet kavuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.