1

49. Pantene Altın Kelebek ödülleri için nefesler tutulurken özellikle Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Özge Yağız hakkında bir çok soru gündeme geldi. 3 genç oyuncu Pantene Yıldızı Parlayanlar arasında yer alıyor. Peki Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Özge Yağız hangi dizilerde rol aldı?