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Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Özge Yağız'ın oynadıkları diziler şaşırttı! Duyan kulaklarına inanamadı! Aynı yaşta olan Sıla Türkoğlu, Simay Barlas meğer...

49'uncusu düzenlenen "Pantene Altın Kelebek Ödülleri"nde yıldızı parlayan isimler arasında yer alan Özge Yağız, Sıla Türkoğlu ve Simay Barlas'ın hangi dizilerde rol aldığı merak konusu oldu. 26 Eylül 1997 doğumlu Özge Yağız Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşadı. 18 Nisan 1999 doğumlu genç oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yıldızı ise Emanet dizisiyle parladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 21:14 Güncelleme 03 Aralık 2023, 21:14
Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Özge Yağız’ın oynadıkları diziler şaşırttı! Duyan kulaklarına inanamadı! Aynı yaşta olan Sıla Türkoğlu, Simay Barlas meğer... 1

49. Pantene Altın Kelebek ödülleri için nefesler tutulurken özellikle Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Özge Yağız hakkında bir çok soru gündeme geldi. 3 genç oyuncu Pantene Yıldızı Parlayanlar arasında yer alıyor. Peki Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Özge Yağız hangi dizilerde rol aldı?

Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Özge Yağız’ın oynadıkları diziler şaşırttı! Duyan kulaklarına inanamadı! Aynı yaşta olan Sıla Türkoğlu, Simay Barlas meğer... 2

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Genç yetenek, oyunculuk kariyerine 2018 yılında "Ağlama Anne" dizisiyle adım attı. Ardından, 2019 yılında "Yemin" dizisinde Suna karakterini başarıyla canlandırdı.

Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Özge Yağız’ın oynadıkları diziler şaşırttı! Duyan kulaklarına inanamadı! Aynı yaşta olan Sıla Türkoğlu, Simay Barlas meğer... 3

Oyunculuğundaki başarısı ve dikkat çeken performansı ile izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.

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