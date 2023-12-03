49. Pantene Altın Kelebek ödülleri için nefesler tutulurken özellikle Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Özge Yağız hakkında bir çok soru gündeme geldi. 3 genç oyuncu Pantene Yıldızı Parlayanlar arasında yer alıyor. Peki Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Özge Yağız hangi dizilerde rol aldı?
SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?
Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Genç yetenek, oyunculuk kariyerine 2018 yılında "Ağlama Anne" dizisiyle adım attı. Ardından, 2019 yılında "Yemin" dizisinde Suna karakterini başarıyla canlandırdı.
Oyunculuğundaki başarısı ve dikkat çeken performansı ile izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.