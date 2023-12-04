Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan kızı Su'yu paylaştı görenler hep aynı şeyi söyledi "Su bir içim su olmuş yüz hatları aynı babası"

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü çiftten Yağmur Atacan, ailece yaptıkları İngiltere seyahatinden bir paylaşım yaptı ve kızı Su'yu paylaştı. Su'yu görenler, babasına olan benzerliğine hayret etti. İşte haberin detayları.