Kurtlar Vadisi ve EDHO'nun yıldızı Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı! Elif Gürzap İnanılır'dan yürek burkan sözler: İlham kaynağımı kaybettim

Kurtlar Vadisi, Medcezir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin unutulmaz ismi Can Gürzap 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları ile uğraşan Gürzap, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve yakın dostları Gürzap'ı yalnız bırakmazken kızı Elif Gürzap İnanılır'ın sözleri yürek burktu.
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap tedavi gördüğü hastanede 1 Aralık Cuma günü 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenlendi.
Gürzap için düzenlenen törene eşi Arsen Gürzap, kızları Ayşe Gürzap ve Elif Gürzap başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Melek Baykal, Haldun Dormen, Işıl Yücesoy gibi çok sayıda sanatçı dostu ve sevenleri katıldı.
Tören Can Gürzap'ın hayatını anlatan video gösterimiyle başladı.