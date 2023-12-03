Kurtlar Vadisi ve EDHO'nun yıldızı Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı! Elif Gürzap İnanılır'dan yürek burkan sözler: İlham kaynağımı kaybettim

2

Gürzap için düzenlenen törene eşi Arsen Gürzap, kızları Ayşe Gürzap ve Elif Gürzap başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Melek Baykal, Haldun Dormen, Işıl Yücesoy gibi çok sayıda sanatçı dostu ve sevenleri katıldı.