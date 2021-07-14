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Sıla suskunluğunu bozdu! Ahmet Kural’ın hapis cezasının ardından o açıklamayı paylaştı

Sıla suskunluğunu bozdu! Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ancak kararın bozulmasının ardından tekrar yargılanan Ahmet Kural, yine aynı cezaya çarptırıldı. Ahmet Kural'ın üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından Sıla'dan ilk hamle geldi. Avukatının açıklamasını kendi sayfasını taşıyan Sıla, sosyal medya paylaşımıyla suskunluğunu bozdu. İşte o açıklama...

14.07.2021 22:10 - Son Güncelleme: 14.07.2021 22:15
Sıla suskunluğunu bozdu! Ahmet Kural’ın hapis cezasının ardından o açıklamayı paylaştı

Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlanmış, karar İstinaf Mahkemesi'nce bozulmuştu. Bozma kararının ardından Kural'ın yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

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Sıla suskunluğunu bozdu! Ahmet Kural’ın hapis cezasının ardından o açıklamayı paylaştı

İstanbul 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sıla suskunluğunu bozdu! Ahmet Kural’ın hapis cezasının ardından o açıklamayı paylaştı

Duruşmada, beyanda bulunan müşteki Sıla'nın avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Ahmet Kural'ın avukatı ise beraat ilişkin taleplerini söyledi.

Sıla suskunluğunu bozdu! Ahmet Kural’ın hapis cezasının ardından o açıklamayı paylaştı

Davayı karara bağlanan mahkeme, sanık Ahmet Kural'ı 'hakaret', 'tehdit' ve 'yaralama' suçundan indirim uygulayarak 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ahmet Kural'ı önceki kararda olduğu gibi cezaya çarptıran mahkeme, cezada erteleme uygulanmasına hükmetti.

Sıla suskunluğunu bozdu! Ahmet Kural’ın hapis cezasının ardından o açıklamayı paylaştı

"ADALET TECELLİ ETTİ"
Karara ilişkin konuşan Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, "İddialarımızın gerçek olduğu bir kere daha tescillendi. Sanık Ahmet Kural 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarını işlediğinden mahkum edildi. Geç kalınmış olsa da, bu yönüyle müvekkilimizin memnun etmese de, her şeye rağmen adalet tecelli etti" ifadelerini kullandı.