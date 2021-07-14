Sıla suskunluğunu bozdu! Ahmet Kural’ın hapis cezasının ardından o açıklamayı paylaştı

"ADALET TECELLİ ETTİ"

Karara ilişkin konuşan Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, "İddialarımızın gerçek olduğu bir kere daha tescillendi. Sanık Ahmet Kural 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarını işlediğinden mahkum edildi. Geç kalınmış olsa da, bu yönüyle müvekkilimizin memnun etmese de, her şeye rağmen adalet tecelli etti" ifadelerini kullandı.