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Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi...

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakteri ile izleyiciyi güldüren Öykü Gürman'ın sevgilisi merak konusu oldu. Oyunculuktan sonra sunuculukta da yeteneğini sergileyen ve sık sık gündeme gelen Öykü Gürman, Sen Anlat Karadeniz dizisinde eşi Mustafa Kaleli ile izleyiciye gülümseten anlar yaşatıyordu. Peki Öykü Gürman'ın gerçek hayattaki yol arkadaşı kim? İşte Öykü Gürman'ın sevgilisi ve ünlülerin hayat arkadaşları...

16.11.2020 14:56 - Son Güncelleme: 16.11.2020 15:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





