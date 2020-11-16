Haberler Galeri Magazin Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi...

Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi...

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakteri ile izleyiciyi güldüren Öykü Gürman'ın sevgilisi merak konusu oldu. Oyunculuktan sonra sunuculukta da yeteneğini sergileyen ve sık sık gündeme gelen Öykü Gürman, Sen Anlat Karadeniz dizisinde eşi Mustafa Kaleli ile izleyiciye gülümseten anlar yaşatıyordu. Peki Öykü Gürman'ın gerçek hayattaki yol arkadaşı kim? İşte Öykü Gürman'ın sevgilisi ve ünlülerin hayat arkadaşları...

16.11.2020 14:56 - Son Güncelleme: 16.11.2020 15:01
Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi...

İşte Öykü Gürman'ın sevgilisi Fatih İçmeli başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

ÖYKÜ GÜRMAN'IN SAÇINI SEVGİLİSİ KESTİ - TIKLA

GALERİ DEVAM EDİYOR
Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi...

CANSEL ELÇİN - ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

Oyuncu Cansel Elçin, meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat'la evlendi. 46 yaşındaki Elçin ile 30 yaşındaki Bayat, aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.

Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi...

ÖYKÜ KARAYEL - CAN BONOMO

2018 yılında evlenen Öykü Karayel-Can Bonomo çifti bebek bekliyor.

Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi...

11 Temmuz 2018'de Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme'de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı.

Öykü Gürman'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi...

YALÇIN HAFIZOĞLU VE SEVGİLİSİ GÜLİZ ERKUT

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hande Erçel eski tekne pozlarıyla sosyal medya gündeminde! 26 yaşındaki Hande Erçel de estetik harikası çıktı
Hande Erçel eski tekne pozlarıyla sosyal medya gündeminde! 26 yaşındaki Hande Erçel de estetik harikası çıktı