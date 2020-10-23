Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Flaşlar patladı ve Sıla yine arabanın içinde bir adamla...
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aracın içinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Amani'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olmuş, Deniz Mumcuoğlu ile boşanma gerçekleştikten 6 ay sonra ise Amani'ye olan aşkını ilan etmişti. Yasak aşkın ardından evlenen Sıla ve Hazer Amani çifti boşanma iddialarıyla gündeme gelirken, şarkıcı Sıla, yine aracın içerisinde gizemli bir beyle görüntülendi.
SILA VE HAZER AŞKI BAŞLADIĞI GİBİ BİTİYOR
Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani, 2019 Ocak ayında bir araçta sarmaş dolaş görüntülenmişti. O zamanlar Deniz Mumcuoğlu ile evli olan Hazer Amani, görüntülerinin ortaya çıkmasıyla arkadaş oldukları yönünde açıklamada bulundu ancak Sıla bu konu hakkında gülmekle yetindi.
Bir yuvanın yıkılmasına neden olarak gösterilen Sıla'nın bu tepkisi "Gülüyor, ağlanacak haline" dedirtti... Tam 6 ay sonra şarkıcı Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti. Bir yuvanın dağılmasının ardından, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" diyen Sıla Gençoğlu, toplum tarafından büyük tepki aldı.