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Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Flaşlar patladı ve Sıla yine arabanın içinde bir adamla...

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aracın içinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Amani'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olmuş, Deniz Mumcuoğlu ile boşanma gerçekleştikten 6 ay sonra ise Amani'ye olan aşkını ilan etmişti. Yasak aşkın ardından evlenen Sıla ve Hazer Amani çifti boşanma iddialarıyla gündeme gelirken, şarkıcı Sıla, yine aracın içerisinde gizemli bir beyle görüntülendi.

23.10.2020 09:45 - Son Güncelleme: 23.10.2020 09:50
Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Flaşlar patladı ve Sıla yine arabanın içinde bir adamla...

Sıla aylar sonra Fulya'da bir kafede arkadaşları ile eğlendi. Bir anda elektrikler gidince kapıda bekleyen habercileri atlatarak kaçmaya çalıştı.

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Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Flaşlar patladı ve Sıla yine arabanın içinde bir adamla...

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Bir erkek arkadaşı ile mekandan çıkan Sıla "Eşiniz Hazer Amani ile ayrılacağınız dedikoduları doğru mu?" sorusunu cevapsız bıraktı. Beyefendi yüzünü saklamaya çalışsa da başarılı olamadı.

Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Flaşlar patladı ve Sıla yine arabanın içinde bir adamla...

Sıla ile Hazer Amani aşkı da tam olarak böyle başlamıştı...

Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Flaşlar patladı ve Sıla yine arabanın içinde bir adamla...

SILA VE HAZER AŞKI BAŞLADIĞI GİBİ BİTİYOR

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani, 2019 Ocak ayında bir araçta sarmaş dolaş görüntülenmişti. O zamanlar Deniz Mumcuoğlu ile evli olan Hazer Amani, görüntülerinin ortaya çıkmasıyla arkadaş oldukları yönünde açıklamada bulundu ancak Sıla bu konu hakkında gülmekle yetindi.

Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Flaşlar patladı ve Sıla yine arabanın içinde bir adamla...

Bir yuvanın yıkılmasına neden olarak gösterilen Sıla'nın bu tepkisi "Gülüyor, ağlanacak haline" dedirtti... Tam 6 ay sonra şarkıcı Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti. Bir yuvanın dağılmasının ardından, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" diyen Sıla Gençoğlu, toplum tarafından büyük tepki aldı.

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