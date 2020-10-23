Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Flaşlar patladı ve Sıla yine arabanın içinde bir adamla...

Bir yuvanın yıkılmasına neden olarak gösterilen Sıla'nın bu tepkisi "Gülüyor, ağlanacak haline" dedirtti... Tam 6 ay sonra şarkıcı Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti. Bir yuvanın dağılmasının ardından, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" diyen Sıla Gençoğlu, toplum tarafından büyük tepki aldı.