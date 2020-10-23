Hayat Bilgisi'nin sarışın Barbie'si son haliyle şaşırttı! İşte İpek Erdem'in son hali ve yeni hayatı...

İpek Erdem son halini paylaştığı fotoğrafa, "Geçen kış o kadar çok bunu yapmak istiyordum ki üstüne "Britney Spears gibi sakın saçlarınızı kestirmeyin." gibi şeyler döndü ve bir kadının saçlarını bu kadar kestirmesi delirdiğine, sağlıksız olduğuna işaret olarak etiketlendi. Benim de totom yemedi tabii bu durumda ve devam eden belirsizlik içinde de yapmak istemedim. Şimdi bu kalıbı kırıp, kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip, yaşayacak, size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum." notunu düştü.