Hayat Bilgisi'nin sarışın Barbie'si son haliyle şaşırttı! İşte İpek Erdem'in son hali ve yeni hayatı...
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı sarışın Barbie lakabıyla hafızalara kazınan ve Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem, son haliyle herkesi şaşırttı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla Hayat Bilgisi'nin yıldızı parlayan oyuncularından biri olan 36 yaşındaki İpek Erdem saçlarını 3 numaraya vurdu. Kısa saçlı halini sosyal medya hesabından paylaşan İpek Erdem, yeni imajını paylaştığı fotoğraflarda, ona şöhret kapısını aralayan 'Hayat Bilgisi' dizisi, yaşantısı ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu
Bir döneme damgasını vuran dizi Hayat Bilgisi'nde sarışın Barbie olarak tanıdık onu. 'Barbi Gamze' rolüyle hafızalara kazınan İpek Erdem, sosyal medyadan paylaştığı karelerle hayranlarını şaşırttı. Saçlarını 3 numaraya vuran İpek Erdem'in son hali magazin gündeminde yerini alırken, güzel oyuncunun hayatıyla ilgili açıklamaları dikkat çekti.
İpek Erdem son halini paylaştığı fotoğrafa, "Geçen kış o kadar çok bunu yapmak istiyordum ki üstüne "Britney Spears gibi sakın saçlarınızı kestirmeyin." gibi şeyler döndü ve bir kadının saçlarını bu kadar kestirmesi delirdiğine, sağlıksız olduğuna işaret olarak etiketlendi. Benim de totom yemedi tabii bu durumda ve devam eden belirsizlik içinde de yapmak istemedim. Şimdi bu kalıbı kırıp, kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip, yaşayacak, size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum." notunu düştü.