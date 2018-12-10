İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe en iyi dizi çifti oldu! 45. Altın Kelebek Ödülleri kime verildi? 2018

45.Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Altın Kelebek 2018 sonuçlarına ATV ekranlarında yer alan yapımlar ve yüzler damgasını vurdu. Geceden 4 ödülle dönen Sen Anlat Karadeniz'in yanı sıra, Müge Anlı ile Cem Öğretir ödül aldı. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu giydiği elbise ile çok konuşuldu. Peki 45.Altın Kelebek Ödülleri kime verildi? İşte başta İrem Helvacığlu ve Ulaş Tuna Astepe olmak üzere, Sen Anlat Karadeniz'in damga vurduğu 2018 Altın Kelebek Ödülleri sonuçları.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 10:19:58 Güncelleme: 11:03:23
İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe en iyi dizi çifti oldu! 45. Altın Kelebek Ödülleri kime verildi? 2018

45.Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. 2018 Altın Kelebek Ödülleri sonuçlarına bu yıl, ATV ekranların izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz damgasını vurdu. Bunun yanı sıra ATV'nin sevilen isimleri Müge Anlı ile Cem Öğretir gecede adından söz ettiren isimler arasında yer aldı. Peki 45.Altın Kelebek Ödülleri kimlere verildi? İşte İşte 45. Altın Kelebek Ödüllerini alan isimler.

İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe en iyi dizi çifti oldu! 45. Altın Kelebek Ödülleri kime verildi? 2018

Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe oldu

Altın Kelebek'in 45. ödül töreninde En İyi Dizi Çifti, atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'ye gitti.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları, sahneye birlikte gelerek ödüllerini Perihan Savaş'ın elinden aldılar.

İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe en iyi dizi çifti oldu! 45. Altın Kelebek Ödülleri kime verildi? 2018

Dizide Nefes ve Tahir karakterleriyle izleyenlerin gönlüne taht kuran ikili, tüm ekibe, yönetmenlerine teşekkür ederken, böyle bir projede bulunmaktan duydukları mutluluğu da dile getirmeyi ihmal etmediler.

İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe en iyi dizi çifti oldu! 45. Altın Kelebek Ödülleri kime verildi? 2018

BİR ÖDÜLDE SEN ANLAT KARADENİZ'İN YİĞİT'İNE

Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ve Vedat'ın oğlu Yiğit karakterine hayat veren minik yıldız Demir Birinci En iyi çocuk oyuncu ödülüne layık görüldü. Demir Birinci'nin sevimli halleri gözlerden kaçmadı.

İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe en iyi dizi çifti oldu! 45. Altın Kelebek Ödülleri kime verildi? 2018

EN İYİ SENARİST

AYŞE FERDA ERYILMAZ,NEHİR ERDEM / SEN ANLAT KARADENİZ

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