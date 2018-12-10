İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe en iyi dizi çifti oldu! 45. Altın Kelebek Ödülleri kime verildi? 2018

Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe oldu

Altın Kelebek'in 45. ödül töreninde En İyi Dizi Çifti, atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'ye gitti.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları, sahneye birlikte gelerek ödüllerini Perihan Savaş'ın elinden aldılar.