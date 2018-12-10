İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe en iyi dizi çifti oldu! 45. Altın Kelebek Ödülleri kime verildi? 2018
45.Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Altın Kelebek 2018 sonuçlarına ATV ekranlarında yer alan yapımlar ve yüzler damgasını vurdu. Geceden 4 ödülle dönen Sen Anlat Karadeniz'in yanı sıra, Müge Anlı ile Cem Öğretir ödül aldı. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu giydiği elbise ile çok konuşuldu. Peki 45.Altın Kelebek Ödülleri kime verildi? İşte başta İrem Helvacığlu ve Ulaş Tuna Astepe olmak üzere, Sen Anlat Karadeniz'in damga vurduğu 2018 Altın Kelebek Ödülleri sonuçları.
45.Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. 2018 Altın Kelebek Ödülleri sonuçlarına bu yıl, ATV ekranların izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz damgasını vurdu. Bunun yanı sıra ATV'nin sevilen isimleri Müge Anlı ile Cem Öğretir gecede adından söz ettiren isimler arasında yer aldı. Peki 45.Altın Kelebek Ödülleri kimlere verildi? İşte İşte 45. Altın Kelebek Ödüllerini alan isimler.
Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe oldu
Altın Kelebek'in 45. ödül töreninde En İyi Dizi Çifti, atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'ye gitti.
Çarşamba akşamlarına damgasını vuran Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları, sahneye birlikte gelerek ödüllerini Perihan Savaş'ın elinden aldılar.