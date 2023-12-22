SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Sıkı durun! Yasemin Özilhan kılıcı kuşandı setlere geri dönüyor! Ekranlardan uzak kalan sosyetik güzelin yeni projesi ise...

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etti. Bu evlilikten iki kızı olan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda bir dizide konuk oyuncu olarak yer alan Yasemin Özilhan, setlere dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 15:37 Güncelleme 22 Aralık 2023, 15:37
Sıkı durun! Yasemin Özilhan kılıcı kuşandı setlere geri dönüyor! Ekranlardan uzak kalan sosyetik güzelin yeni projesi ise... 1

Aşk Oyunu dizisinde Ekin karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, kariyerindeki asıl sıçrayışı Doktorlar'daki Ela rolüyle yakaladı. Koçum Benim, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda da rol alan Özilhan, evlendikten sonra ekranlara veda etti. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren oyuncunun bu evlilikten iki kız evladı oldu.

Sıkı durun! Yasemin Özilhan kılıcı kuşandı setlere geri dönüyor! Ekranlardan uzak kalan sosyetik güzelin yeni projesi ise... 2

Sosyal medyayı aktif kullanan Özilhan, Instagram paylaşımlarıyla da bolca magazin manşetlerini süslüyor.

Sıkı durun! Yasemin Özilhan kılıcı kuşandı setlere geri dönüyor! Ekranlardan uzak kalan sosyetik güzelin yeni projesi ise... 3

87. bölümüyle final yapan ve toplamda 4 sezon ekrana gelen yapım, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

SON DAKİKA