13 yıl dile kolay! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu hem eşi hem de kayınpederi kendi gibi oyuncu! Meğer ünlü oyuncuyla...

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları'nda Çatal karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu hakkında en çok "Ahmet Saraçoğlu kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Saraçoğlu'nun 13 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar da şaşıp kaldı. Saraçoğlu'nun hem kayınpederi hem de eşi kendisi gibi oyuncu çıktı.
İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Bülent Polat, Emin Gürsoy gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Çatal karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu'nun hayatı merak edildi.
AHMET SARAÇOĞLU KİMDİR?
Tam adı Ahmet Yelan Saraçoğlu olan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezinde çalışmasının ardından 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı.
2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdu. Son olarak Ateş Kuşları'nda rol alan Saraçoğlu'nun özellikle evlilik hayatı dikkat çekti.