13 yıl dile kolay! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu hem eşi hem de kayınpederi kendi gibi oyuncu! Meğer ünlü oyuncuyla...

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları'nda Çatal karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu hakkında en çok "Ahmet Saraçoğlu kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Saraçoğlu'nun 13 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar da şaşıp kaldı. Saraçoğlu'nun hem kayınpederi hem de eşi kendisi gibi oyuncu çıktı.