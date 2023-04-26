Mauro Icardi yarı çıplak uzanan Wanda Nara'nın üstsüz pozunu paylaştı! Müstehcen paylaşımı olay oldu! “Seni sevmem benim suçum değil”
Spor dünyasının en çalkantılı ilişkilerinden birisine sahip olan Mauro Icardi bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Wanda Nara ile yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Icardi, yarı çıplak uzanan Wanda Nara'nın üstsüz pozunu Instagram sayfasında yayınlayarak ilan-ı aşk etti. Yıldız futbolcunun paylaşımını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları "Ne yapıyorsun Icardi", "Abi bu fotoğraf olmamış" yorumlarında bulundu. İşte o paylaşım...
Ayrılacakları haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte Wanda Nara ve Icardi çifti Avrupa magazin basınına adeta gündem oldu. Çok büyük bir mal varlığına sahip olan ikili, ayrılmaları halinde zor bir mal paylaşımı yapmak durumunda kalacaktı.
PEKİ AYRILDILAR MI?
Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara yeniden ayrılık iddialarını gündeme getirmiş ve yaptığı paylaşımla Mauro Icardi ile ilişkilerini bitirdiklerini açıklamıştı.
Wanda Nara ayrılığı şu ifadelerle duyurdu: "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."
Icardi, Milano'dayken sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın kendisini aradığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı ve telefonu açıp açmama konusunda anket açtı.