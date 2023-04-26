Vav TV İzle
Haberler Magazin Mauro Icardi yarı çıplak uzanan Wanda Nara'nın üstsüz pozunu paylaştı! Müstehcen paylaşımı olay oldu! “Seni sevmem benim suçum değil”

Mauro Icardi yarı çıplak uzanan Wanda Nara'nın üstsüz pozunu paylaştı! Müstehcen paylaşımı olay oldu! “Seni sevmem benim suçum değil”

Spor dünyasının en çalkantılı ilişkilerinden birisine sahip olan Mauro Icardi bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Wanda Nara ile yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Icardi, yarı çıplak uzanan Wanda Nara'nın üstsüz pozunu Instagram sayfasında yayınlayarak ilan-ı aşk etti. Yıldız futbolcunun paylaşımını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları "Ne yapıyorsun Icardi", "Abi bu fotoğraf olmamış" yorumlarında bulundu. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
26.04.2023 14:23 - Son Güncelleme: 26.04.2023 14:34
Mauro Icardi yarı çıplak uzanan Wanda Nara’nın üstsüz pozunu paylaştı! Müstehcen paylaşımı olay oldu! “Seni sevmem benim suçum değil”

Ayrılacakları haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte Wanda Nara ve Icardi çifti Avrupa magazin basınına adeta gündem oldu. Çok büyük bir mal varlığına sahip olan ikili, ayrılmaları halinde zor bir mal paylaşımı yapmak durumunda kalacaktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mauro Icardi yarı çıplak uzanan Wanda Nara’nın üstsüz pozunu paylaştı! Müstehcen paylaşımı olay oldu! “Seni sevmem benim suçum değil”

PEKİ AYRILDILAR MI?
Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara yeniden ayrılık iddialarını gündeme getirmiş ve yaptığı paylaşımla Mauro Icardi ile ilişkilerini bitirdiklerini açıklamıştı.

Mauro Icardi yarı çıplak uzanan Wanda Nara’nın üstsüz pozunu paylaştı! Müstehcen paylaşımı olay oldu! “Seni sevmem benim suçum değil”

Wanda Nara ayrılığı şu ifadelerle duyurdu: "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."

Mauro Icardi yarı çıplak uzanan Wanda Nara’nın üstsüz pozunu paylaştı! Müstehcen paylaşımı olay oldu! “Seni sevmem benim suçum değil”

YENİDEN BARIŞTILAR
Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen ve penaltıdan bir de gol kaydeden Icardi bu maçın ardından Milano'ya gitti.

Mauro Icardi yarı çıplak uzanan Wanda Nara’nın üstsüz pozunu paylaştı! Müstehcen paylaşımı olay oldu! “Seni sevmem benim suçum değil”

Icardi, Milano'dayken sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın kendisini aradığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı ve telefonu açıp açmama konusunda anket açtı.

SON DAKİKA