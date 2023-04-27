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Haberler Magazin Eşi Neslihan Atagül'ü aldatan Kadir Doğulu'nun sarmaş dolaş olduğu kadın Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi "S..."

Eşi Neslihan Atagül'ü aldatan Kadir Doğulu'nun sarmaş dolaş olduğu kadın Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi "S..."

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da 2 kadınla çekilen sarmaş dolaş görüntüleri bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftten bir açıklama yok. Özellikle de merak edilen Kadir Doğulu'nun yanındaki kadınların kimliği oldu. Sosyal medyada o kadınlardan birinin Selin Ciğerci'ye benzediği iddiası çok konuşulmaya başlayınca Selin Ciğerci'den açıklama geldi. İşte detaylar...

27.04.2023 11:14 - Son Güncelleme: 27.04.2023 11:16
Eşi Neslihan Atagül’ü aldatan Kadir Doğulu’nun sarmaş dolaş olduğu kadın Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi S...

Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da çekilen görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Eşi Neslihan Atagül’ü aldatan Kadir Doğulu’nun sarmaş dolaş olduğu kadın Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi S...

2016 yılında Neslihan Atagül ile dünyaevine giren Kadir Doğulu'nun, Çeşme'de bir mekanda başka bir kadınla samimi görüntüleri olay yarattı.

Eşi Neslihan Atagül’ü aldatan Kadir Doğulu’nun sarmaş dolaş olduğu kadın Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi S...

Ünlü oyuncunun ayrı ev tuttuğu öne sürülen sevgilisinin de o gece yanında olduğu ve sevgilisine ev açtığı hatta imam nikahı da kıydığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Eşi Neslihan Atagül’ü aldatan Kadir Doğulu’nun sarmaş dolaş olduğu kadın Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi S...

"Kadir Doğulu ile bir süredir ismi aşk dedikodularına karışan S. de o gece oradaymış" sözleri sonrası oyuncunun yanındaki kadın Selin Ciğerci'ye benzetildi.

Eşi Neslihan Atagül’ü aldatan Kadir Doğulu’nun sarmaş dolaş olduğu kadın Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi S...

Ciğerci ise hemen o fotoğrafı paylaşarak açıklama yaptı.

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