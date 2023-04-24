Sihirli Annem'in Tuğçe'si yeni haliyle 'oha' dedirtti! 90 kilodan 41 kiloya düştü tığ gibi oldu! Damla Ersubaşı meğer 29 yaşına kadar...
Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı'nın yıllar içerisindeki değişimini gören hayret ediyor. Başrollerinde İnci Türkay, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Nevra Serezli, Gül Onat, Zuhal Topal, Buğra Özmüldür, Suat Sungur, Süeda Çil gibi isimlerin yer aldığı dizi 2003-2012 yılları arasında yayınlanmıştı. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı o dönem 10'lu yaşlarındaydı. Güzel oyununun son halini gören tanıyamadı. Son yıllarda aldığı kilolarla ve yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan oyuncu değişimiyle şoke etti. İşte detaylar...
24.04.2023 15:40 - Son Güncelleme: 24.04.2023 15:49
Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle şöhreti yakalayan Damla Ersubaşı 29 yaşındaki son haliyle magazini salladı.
2020 yılında şiddet gördüğü iddiasıyla kızlarının babası Mustafa Can Keser'den boşanan Damla Ersubaşı, ayrılık sonrası hızla kilo vermiş ve imajını değiştirmişti.