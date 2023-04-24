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Kıvanç Tatlıtuğ’un sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Başak Dizer’in görümcesi sosyal medyayı salladı! “Güzellik genetik...”

Serenay Sarıkaya partner olan Kıvanç Tatlıtuğ, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Kurt Efe adında bir evladı olan Tatlıtuğ, şimdi ise kız kardeşiyle çok konuşuldu. Tatlıtuğ'un kız kardeşi ve abisi ile verdiği bir poz sosyal medyaya düştü ve kısa sürede gündem oldu. Tatlıtuğ'un sır gibi sakladığı kız kardeşini görenler adeta hayran kaldı. Sosyal medyayı sallayan kare için "Güzellik genetik" yorumu yapıldı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi...

takvim.com.tr
24.04.2023 15:08 - Son Güncelleme: 24.04.2023 15:08
Kıvanç Tatlıtuğ’un sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Başak Dizer’in görümcesi sosyal medyayı salladı! “Güzellik genetik...”

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez kız kardeşiyle çok konuşuldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Başak Dizer’in görümcesi sosyal medyayı salladı! “Güzellik genetik...”

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Kurt Efe adında bir evladı olan Tatlıtuğ'un kız kardeşi ve abisi ile verdiği bir poz sosyal medyaya düştü ve kısa sürede gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Başak Dizer’in görümcesi sosyal medyayı salladı! “Güzellik genetik...”

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Başak Dizer’in görümcesi sosyal medyayı salladı! “Güzellik genetik...”

Tatlıtuğ'un sır gibi sakladığı kız kardeşini görenler adeta hayran kaldı. Sosyal medyayı sallayan kare için "Güzellik genetik" yorumu yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Başak Dizer’in görümcesi sosyal medyayı salladı! “Güzellik genetik...”

İşte Kıvanç Tatlıtuğ başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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