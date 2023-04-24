28 yıl dile kolay! Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...
Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Seher karakterini canlandıran Bennu Yıldırım'ın hayatı merak edildi. 24 yaşında bir kızı olan Yıldırımlar'ın özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Bennu Yıldırımlar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Yıldırımlar'ın ünlü oyuncuyla 28 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Bennu Yıldırımlar'ın kendisi gibi çok ünlü olan oyuncu eşi kimmiş...
24.04.2023 15:42 - Son Güncelleme: 24.04.2023 15:42
Veda Mektubu'nda Seher karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
1969 yılında İstanbul'da Girit ve Makedonya göçmeni kökenli bir ailede dünyaya gelen Bennu Yıldırımlar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ile Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu.
İnternet kullanıcıları, "Bennu Yıldırımlar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Yıldırımlar'ın ünlü oyuncuyla 28 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.