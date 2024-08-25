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Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor! Doğum günü partisinde sürpriz evlilik teklifi! Zeynep Özkaya sevgilisi Oğulcan'ın teklifini paylaştı yorum yağdı

Sihirli Annem dizinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, sevgilisi Oğulcan'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Arkadaşının doğum gününde sevgilisinden evlilik teklifi alan Zeynep Özkaya, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Zeynep Özkaya ve sevgilisi Oğulcan

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 10:46 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 10:52
Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor! Doğum günü partisinde sürpriz evlilik teklifi! Zeynep Özkaya sevgilisi Oğulcan’ın teklifini paylaştı yorum yağdı 1

Sihirli Annem'in Çilek'i olarak tanıdığımız Zeynep Özkaya, kocaman bir genç kız oldu.

Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor! Doğum günü partisinde sürpriz evlilik teklifi! Zeynep Özkaya sevgilisi Oğulcan’ın teklifini paylaştı yorum yağdı 2

2021 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nden mezun olan Zeynep Özkaya, yeni bir mutluluk yaşıyor.

Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor! Doğum günü partisinde sürpriz evlilik teklifi! Zeynep Özkaya sevgilisi Oğulcan’ın teklifini paylaştı yorum yağdı 3

Zeynep Özkaya'nın yaklaşık 8 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan güzel oyuncuya sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

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