Kaan Urgancıoğlu yüzünü sır gibi sakladığı oğlu Ardıç'ı büyüttü! Baba-oğul fotoğrafa beğeni yağdı: "Maşallah kocaman olmuş!"

Adını son olarak adını Yargı dizisinde Pınar Deniz'le kamera karşısına geçerek bir kez daha duyuran Kaan Urgancıoğlu, Savcı Ilgaz rolüyle milyonların beğenisini kazandı.19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Kaan Urgancıoğlu'ndan yüzünü sır gibi sakladığı oğlu Ardıç ile yeni kareler geldi. Ardıç'ı görenler "Maşallah ne kadar büyümüş" yorumlarında bulundu.