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Kaan Urgancıoğlu yüzünü sır gibi sakladığı oğlu Ardıç'ı büyüttü! Baba-oğul fotoğrafa beğeni yağdı: "Maşallah kocaman olmuş!"

Adını son olarak adını Yargı dizisinde Pınar Deniz'le kamera karşısına geçerek bir kez daha duyuran Kaan Urgancıoğlu, Savcı Ilgaz rolüyle milyonların beğenisini kazandı.19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Kaan Urgancıoğlu'ndan yüzünü sır gibi sakladığı oğlu Ardıç ile yeni kareler geldi. Ardıç'ı görenler "Maşallah ne kadar büyümüş" yorumlarında bulundu.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 01:00 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 01:09
Kaan Urgancıoğlu yüzünü sır gibi sakladığı oğlu Ardıç’ı büyüttü! Baba-oğul fotoğrafa beğeni yağdı: Maşallah kocaman olmuş! 1

19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Kaan Urgancıoğlu'ndan yüzünü sır gibi sakladığı oğlu Ardıç ile yeni kareler geldi. Ardıç'ı görenler "Maşallah ne kadar büyümüş" yorumlarında bulundu.

Kaan Urgancıoğlu yüzünü sır gibi sakladığı oğlu Ardıç’ı büyüttü! Baba-oğul fotoğrafa beğeni yağdı: Maşallah kocaman olmuş! 2

Final bölümüyle sosyal medyada gündem olan Yargı dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz yıl 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile dünyaevine girdi.

Kaan Urgancıoğlu yüzünü sır gibi sakladığı oğlu Ardıç’ı büyüttü! Baba-oğul fotoğrafa beğeni yağdı: Maşallah kocaman olmuş! 3

Çift çok geçmeden mutlu evliliklerini Ardıç adını verdiği oğullarıyla taçlandırdı.

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