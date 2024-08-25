Özcan Deniz aile fertlerine resti çekti! Abisi Ercan Deniz'den Müge Anlı'nın sözleriyle gönderme! Abi-Kardeş arasında neler oluyor?

Ünlü oyuncu Özcan Deniz, magazin manşetlerinde bu kez ailevi problemleriyle bomba gibi düştü. Özcan Deniz sosyal medya hesabından başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını duyurdu. İşte Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz'den göndermeli paylaşımlar...
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, magazin manşetlerinde bu kez ailevi problemleriyle bomba gibi düştü. Özcan Deniz sosyal medya hesabından başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını duyurdu. İşte Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz'den göndermeli paylaşımlar...
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
MENAJERLİĞİNİ ABİSİ ÜSTLENİYORDU
Özcan Deniz çocuk yaşlardan beri ailesinin geçimini sağlayan ünlü isimlerinin başında geliyor. Ailesine çok konforlu bir hayat sunan Özcan Deniz'in menajerliğini de abisi Ercan Deniz üstleniyordu.