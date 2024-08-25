Özcan Deniz aile fertlerine resti çekti! Abisi Ercan Deniz'den Müge Anlı'nın sözleriyle gönderme! Abi-Kardeş arasında neler oluyor?

Ünlü oyuncu Özcan Deniz, magazin manşetlerinde bu kez ailevi problemleriyle bomba gibi düştü. Özcan Deniz sosyal medya hesabından başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını duyurdu. İşte Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz'den göndermeli paylaşımlar...