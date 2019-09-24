Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay Londra'da evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

Sihirli Annemden sonra bir süre sessiz kaldı. 2009 Yılında Gani Müjde'nin hem yönetmen hem senarist olduğu "Teyzanne" dizisinde oynadı ama reyting kurbanı olan dizi "6.Bölüm"de final bile yapmadan yayından kaldırıldı. Onun ardından "Şahane Çocuklar" adlı Kanal 1 de yayımlanan programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'in kapanması nedeniyle programda bitti. 2010 da Kanal D'de yayımlanan "Cuma'ya Kalsa" adlı dizide başrol oyuncusu olarak "Şebnem" karakterini oynadı ve dizi 12. bölümde reyting kurbanı oldu. Ardından "Sihirli Annem" dizisinin kadrosuna tekrar seçildi ve dizi yoğun istek üzerine 2011 tarihinde yeniden başladı. Aynı yıl Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyilerini belirlediği ödül töreninde Betüş karakteriyle "en sevilen dizi kahramanı" seçildi. 2012 yılında Sihirli Annem dizisi bittikten sonra TRT Çocuk'ta yayınlanan "Köstebekgiller" dizisinde oynamaya başladı. Dizi şu anda halen devam etmektedir.