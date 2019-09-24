Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler 2 Arada filmi boykot edildi: Diyarbakırlı analara sus pus olan zatın filmine gitmeyin!
Cem Yılmaz'ın yeni filmi Karakomik Filmler 2 Arada sosyal medya kullanıcıları tarafından boykot edildi. Yakında vizyona girecek olan film hakkında sosyal medyada cemyılmazfilminegitmiyorum başlıklı hashtag açıldı. Hükümeti hemen her sosyal - siyasal olayda yerli yersiz hedef alan aydın geçinen Cem Yılmaz'ın, PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmaya çalışan anneleri görmezden gelmesi unutulmadı.
GÖZÜ YAŞLI ANNELERİ GÖRMEZDEN GELDİ!
Twitter'dan yeni filminin afişini paylaşan Cem Yılmaz' a sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Diyarbakır'da evlatları için eylem yapan annelere destek vermek bir yana çıt bile çıkarmayan, ormanları yakan PKK'ya karşı sessiz kalan Yılmaz'ın filmine gitmeyeceklerini duyurdu.
#cemyılmazfilminegitmiyorum başlığı Twitter'da TT oldu.