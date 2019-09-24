Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler 2 Arada filmi boykot edildi: Diyarbakırlı analara sus pus olan zatın filmine gitmeyin!

Arif v 216, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz gibi filmlerle gündeme gelen Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünü üstlendiği "Karakomik Filmler 2 Arada' yakında vizyona girecek. Ancak Yılmaz bu defa izleyiciden umduğuna bulamayacak gibi görünüyor.