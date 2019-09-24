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Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler 2 Arada filmi boykot edildi: Diyarbakırlı analara sus pus olan zatın filmine gitmeyin!

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Karakomik Filmler 2 Arada sosyal medya kullanıcıları tarafından boykot edildi. Yakında vizyona girecek olan film hakkında sosyal medyada cemyılmazfilminegitmiyorum başlıklı hashtag açıldı. Hükümeti hemen her sosyal - siyasal olayda yerli yersiz hedef alan aydın geçinen Cem Yılmaz'ın, PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmaya çalışan anneleri görmezden gelmesi unutulmadı.

24.09.2019 16:40 - Son Güncelleme: 24.09.2019 16:56
Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler 2 Arada filmi boykot edildi: Diyarbakırlı analara sus pus olan zatın filmine gitmeyin!

Twitter'dan yeni filminin afişini paylaşan Cem Yılmaz' a sosyal medyadan tepki yağdı. PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmaya çalışan anneleri görmezden gelen sözde aydın Cem Yılmaz'ın yeni filmi boykot edildi.

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler 2 Arada filmi boykot edildi: Diyarbakırlı analara sus pus olan zatın filmine gitmeyin!

Arif v 216, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz gibi filmlerle gündeme gelen Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünü üstlendiği "Karakomik Filmler 2 Arada' yakında vizyona girecek. Ancak Yılmaz bu defa izleyiciden umduğuna bulamayacak gibi görünüyor.

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler 2 Arada filmi boykot edildi: Diyarbakırlı analara sus pus olan zatın filmine gitmeyin!

GÖZÜ YAŞLI ANNELERİ GÖRMEZDEN GELDİ!

Twitter'dan yeni filminin afişini paylaşan Cem Yılmaz' a sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Diyarbakır'da evlatları için eylem yapan annelere destek vermek bir yana çıt bile çıkarmayan, ormanları yakan PKK'ya karşı sessiz kalan Yılmaz'ın filmine gitmeyeceklerini duyurdu.

#cemyılmazfilminegitmiyorum başlığı Twitter'da TT oldu.

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler 2 Arada filmi boykot edildi: Diyarbakırlı analara sus pus olan zatın filmine gitmeyin!

İŞLTE CEM YILMAZ'A GELEN TEPKİLER!

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler 2 Arada filmi boykot edildi: Diyarbakırlı analara sus pus olan zatın filmine gitmeyin!
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