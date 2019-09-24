Demi Moore'dan kan donduran tecavüz itirafı '15 yaşındayken, 500 dolar karşılığında annesi tarafından...'

TECAVÜZ İTİRAFI

Deneyimli oyuncunun itiraflarının ardı arkası kesilmezken, 15 yaşında uğradığı cinsel istismarla ilgili korkunç bir açıklama daha geldi. Moore'un anlattığına göre annesi Virginia King, gittikleri barlarda erkekler tarafından kolayca fark edilmeleri için henüz genç kızlığa yeni geçmekte olan Demi'yi de yanında götürüyordu.