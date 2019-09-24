Demi Moore'dan kan donduran tecavüz itirafı '15 yaşındayken, 500 dolar karşılığında annesi tarafından...'
Hollywood'un ünlü yıldızlarından biri olan Demi Moore'un yeni kitabında yaptığı itiraflar duyanların ağzını açık bıraktı. ABD'li oyuncu Demi Moore, 15 yaşındayken bir adamın annesine ödediği 500 dolar karşılığında kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Ayrıca yine kendisi gibi dünyaca ünlü bir oyuncu olan eski hayat arkadaşının kendisini üçlü ilişkiye zorladığını açıkladı. Demi Moore zor bir çocukluk geçirdiğini de sözlerine ekliyor. Demi Moore'un itirafları şöhretin gerçek yüzünü gösteren türden.
24.09.2019 16:31
- Son Güncelleme: 24.09.2019 16:44
"HAYATIMIN EN KARANLIK DÖNEMİ"
Diane Sawyer'ın üstlendiği Good Morning America adlı televizyon programına konuk olan ve burada kitabından bahseden Moore, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demi Moore, çocukluğu boyunca sürekli taşınmak zorunda kaldıklarını ve yaşamının en kaotik dönemlerden birini bu süreçte yaşadığını dile getirdi.
TECAVÜZ İTİRAFI
Deneyimli oyuncunun itiraflarının ardı arkası kesilmezken, 15 yaşında uğradığı cinsel istismarla ilgili korkunç bir açıklama daha geldi. Moore'un anlattığına göre annesi Virginia King, gittikleri barlarda erkekler tarafından kolayca fark edilmeleri için henüz genç kızlığa yeni geçmekte olan Demi'yi de yanında götürüyordu.
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