Sihir gibi yağ yakıyor! Her sabah uyanır uyanmaz... 48 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı!

"BİRAZ DİYET, BİRAZ AMELİYAT"

Son yıllarda verdiği kilolarla çevresi ve sevenleri tarafından büyük bir beğeni toplayan Bozoğlu, muhabirlerin; "60 kiloyu nasıl verdiniz, sırrınız nedir?" sorusuna, "Biraz diyet, biraz ameliyat. Ama çabalayınca her şey oluyor. Siz yeter ki isteyin" yanıtını verdi ve gülerek oradan ayrıldı.