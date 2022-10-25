Sihir gibi yağ yakıyor! Her sabah uyanır uyanmaz... 48 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı!
Geçmişten günümüze beğenilen projelerde yer alan Yeşim Ceren Bozoğlu, tekrardan proje okuduğunu ve her an sürprizler yapabileceğini ise şu sözlerle dile getirdi.
Mide küçültme ameliyatı sonrası 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, tekrardan proje okuduğunu ve her an sürprizler yapabileceğini duyurdu. Bozoğlu, '60 kiloyu nasıl verdiniz, sırrınız nedir?" sorularına da yanıt verdi. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun 60 kilo vermesini sağlayan o iksir...
Geçmişten günümüze beğenilen projelerde yer alan Yeşim Ceren Bozoğlu, tekrardan proje okuduğunu ve her an sürprizler yapabileceğini ise şu sözlerle dile getirdi:
"BİRAZ DİYET, BİRAZ AMELİYAT"
Son yıllarda verdiği kilolarla çevresi ve sevenleri tarafından büyük bir beğeni toplayan Bozoğlu, muhabirlerin; "60 kiloyu nasıl verdiniz, sırrınız nedir?" sorusuna, "Biraz diyet, biraz ameliyat. Ama çabalayınca her şey oluyor. Siz yeter ki isteyin" yanıtını verdi ve gülerek oradan ayrıldı.