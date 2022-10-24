Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi okul kapısında bekledi: "Çocuğunun adaptasyon sürecini yöneten veli olmak da varmış"
Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi okul kapısında bekledi. İkinci bebeğini kucağına alacak olmanın mutluluğunu yaşayan Hazal Kaya Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. "Çocuğunun adaptasyon sürecini yöneten veli olmak da varmış" notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'yi okulunun kapısında bekledi. 2019 yılında Ali Atay ile evlenen ve oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getiren Hazal Kaya hamileliğinde 6. ayına yaklaştı.
24.10.2022 17:29 - Son Güncelleme: 24.10.2022 17:29
"ÇOCUĞUNUN ADAPTASYON SÜRECİNİ YÖNETEN VELİ"
Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi okul kapısında bekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Hazal Kaya Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
Oğlunu okul kapısında bekleyen Hazal Kaya, "Çocuğunun adaptasyon sürecini yöneten veli olmak da varmış" dedi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
2019 yılında Ali Atay ile dünyaevine giren ve aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya ikinci bebeğine 5 aylık hamile.
Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Hazal Kaya'nın göbeği açık takımı ve belirginleşen karnı dikkat çekti.
İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan oyuncu Hazal Kaya kızının ikinci isminin "Leyla" olacağını açıklamıştı.