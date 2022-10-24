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Haberler Magazin Sinem Üretmen'den acı haber! 90'ların ünlü mankeni Burak Kut ve Demet Sağıroğlu'nun klibiyle hafızalara kazınmıştı hastalığı metastaz yapınca...

Sinem Üretmen'den acı haber! 90'ların ünlü mankeni Burak Kut ve Demet Sağıroğlu'nun klibiyle hafızalara kazınmıştı hastalığı metastaz yapınca...

Sinem Üretmen'den acı haber! 90'ların ünlü mankeni Burak Kut ve Demet Sağıroğlu'nun klibiyle hafızalara kazınmıştı... Sinem Üretmen hastalığı metastaz yapınca kurtulamadı 51 yaşında hayata veda etti. Sinem Üretmen, 1994 yılında Demet Sağıroğlu ile, aynı yıl bu kez de Burak Kut'un döneme damga vuran şarkılarından 'Bebeğimdin'in klibinde kamera karşısına geçmişti...

24.10.2022 16:58 - Son Güncelleme: 24.10.2022 17:04
Sinem Üretmen’den acı haber! 90’ların ünlü mankeni Burak Kut ve Demet Sağıroğlu’nun klibiyle hafızalara kazınmıştı hastalığı metastaz yapınca...

SİNEM ÜRETMEN'DEN ACI HABER!

90'ların ünlü mankeni Burak Kut ve Demet Sağıroğlu'nun klibiyle hafızalara kazınmışt... Sinem Üretmen hastalığı metastaz yapınca daha fazla dayanamadı hayata veda etti.

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Sinem Üretmen’den acı haber! 90’ların ünlü mankeni Burak Kut ve Demet Sağıroğlu’nun klibiyle hafızalara kazınmıştı hastalığı metastaz yapınca...

90'lı yıların ünlü mankenlerinden Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Sinem Üretmen'in fotoğrafını paylaşan Pulaş, altına "Seni hiç unutmayacağım Sinem" notunu düştü.

Sinem Üretmen’den acı haber! 90’ların ünlü mankeni Burak Kut ve Demet Sağıroğlu’nun klibiyle hafızalara kazınmıştı hastalığı metastaz yapınca...

Snob Magazin'in iddiasına göre; ünlü modelin kanser hastalığı vücudunun her bir tarafında metastaz yaptı.

Sinem Üretmen’den acı haber! 90’ların ünlü mankeni Burak Kut ve Demet Sağıroğlu’nun klibiyle hafızalara kazınmıştı hastalığı metastaz yapınca...

İddiaya göre ağrılara dayanamayan Sinem Üretmen, ötenazi yaptırarak yaşamına son verdi.

Sinem Üretmen’den acı haber! 90’ların ünlü mankeni Burak Kut ve Demet Sağıroğlu’nun klibiyle hafızalara kazınmıştı hastalığı metastaz yapınca...

1994 yapımı 'bir Sonbahar Hikyesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Sinem Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı.

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