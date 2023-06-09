Şiddet, hastalık derken meğer aralarında... 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan evliliklerindeki o gerçekle şaşırttı!

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan 29 Mayıs'ta boşandı. İkilinin kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdığı iddia edilmişti. Dahası her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Onan'ın hastalanma noktasına geldiği ve sesinin kısıldığı iddialar arasındaydı. 1 çocukları bulunan çift, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Boşanmaya günler kala Alantuğ'un eşinin Anneler Günü'nü kutlaması 'Barışıyorlar mı' diye düşündürtese de çift kararlarına sadık kalıp soluğu mahkemede almıştı. Çift hakkındaki o detay ise yeni ortaya çıktı. İşte detaylar...