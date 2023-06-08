Ayça Bingöl'den baba itirafı! Meğer cenazeye ikizleri için gitmemiş! "Bir saniye bile düşünmedim" dedi gerçeği ilk kez açıkladı.

"KARAR VERİRLEN BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDİM"

Ünlü oyuncu, "Film gibi, ama gerçekten bir saniye bile düşünmedim karar verirken! Gitmedim! Babamın da asla tasvip etmeyeceğine o kadar eminim ki, bu konuyla ilgili hiçbir suç, hiçbir yük taşımıyorum üzerimde. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm bir tarafta yaşam varsa biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan o vicdan azabını yaşamamak" ifadelerini kullandı.