Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten romantizmin doruklarında! Arabanın içinde... 1 yıl önce gelin olmuştu aşka geldiler o pozla ortalık yıkıldı
Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten romantizmin doruklarında! Arabanın içinde aşka gelen ünlü çiftten bomba kare geldi ortalık yıkıldı. Geçtiğimiz günlerde klima çarpması nedeni ile için küçük bir sağlık problemi yaşayan Seda Sayan sağlığına kavuştu. Eşi Çağlar Ökten ile aşkı doludizgin devam eden Seda Sayan son paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
08.06.2023 16:48 - Son Güncelleme: 08.06.2023 16:48
SEDA SAYAN VE EŞİNDEN ROMANTİK ANLAR
Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten romantizmin doruklarında! Arabanın içinden gelen bomba kare ortalığı salladı. Ünlü şarkıcı 1 yıl önce gelin olmuştu...
Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan yayın öncesi rahatsızlandı. Klima çarpan sanatçı, serum taktırmak zorunda kaldı.
Ardından eşi Çağlar Ökten ile bu fotoğrafını paylaşan Seda Sayan kalp emojisi ve "Hastayım" notuyla gündeme bomba gibi düştü.
Son olarak arabanın içinden bu kareyi paylaşan Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten bir kez daha gündem oldu.