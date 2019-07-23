Sibel Tüzün eski eşi Ender Balcı'nın skandal paylaşımını affetmedi!
Sibel Tüzün,3 yıl önce boşandığı eşi Ender Balcı'nın kendisini tehdit ettiğini belirterek mahkemeye başvurmuştu. Ardından eski eşler, nafaka davasında da karşı karşıya geldi. Sibel Tüzün - Ender Balcı ikilisinin nafaka ve tehdit davaları sürerken Balcı, eski eşi Tüzün hakkında sosyal medya hesabından onur kırıcı paylaşımlarda bulundu. Sibel Tüzün, 'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını aldatan kadın...' gibi ifadeler kullanan Ender Balcı hakkında hapis istemiyle dava açtı.
23.07.2019 11:34
- Son Güncelleme: 23.07.2019 11:34
Sibel Tüzün, kendisiyle ilgili sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan eski eşi Ender Balcı ile bir kez daha mahkemelik oldu.
Şarkıcı Sibel Tüzün, 2016 yılında boşandığı Ender Balcı'nın kendisini tehdit ettiğini belirterek, mahkemeye başvurmuştu.
Ardından eski eşler, nafaka davasında da karşı karşıya geldi.
ESKİ EŞTEN SKANDAL SÖZLER
İkili arasındaki yargı süreci devam ederken, Balcı'dan skandal bir paylaşım geldi.
"İSTANBUL'UN YARISIYLA YATMIŞ..."
Eski eşi, Sibel Tüzün hakkında "İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını aldatan kadın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine şarkıcı, eski eşinden şikayetçi oldu.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ifadesi alınan Ender Balcı, hakaret kastı olmadığını söyledi. Dosya uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Tüzün, eski eşiyle uzlaşmadı.
Hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Balcı, mahkemede "Bana attığı mesaja cevap verdim, hakaret etmedim" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.