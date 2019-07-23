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Sibel Tüzün eski eşi Ender Balcı'nın skandal paylaşımını affetmedi!

Sibel Tüzün,3 yıl önce boşandığı eşi Ender Balcı'nın kendisini tehdit ettiğini belirterek mahkemeye başvurmuştu. Ardından eski eşler, nafaka davasında da karşı karşıya geldi. Sibel Tüzün - Ender Balcı ikilisinin nafaka ve tehdit davaları sürerken Balcı, eski eşi Tüzün hakkında sosyal medya hesabından onur kırıcı paylaşımlarda bulundu. Sibel Tüzün, 'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını aldatan kadın...' gibi ifadeler kullanan Ender Balcı hakkında hapis istemiyle dava açtı.

23.07.2019 11:34 - Son Güncelleme: 23.07.2019 11:34
Sibel Tüzün eski eşi Ender Balcı'nın skandal paylaşımını affetmedi!

Sibel Tüzün, kendisiyle ilgili sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan eski eşi Ender Balcı ile bir kez daha mahkemelik oldu.

Sibel Tüzün eski eşi Ender Balcı'nın skandal paylaşımını affetmedi!

Şarkıcı Sibel Tüzün, 2016 yılında boşandığı Ender Balcı'nın kendisini tehdit ettiğini belirterek, mahkemeye başvurmuştu.

Sibel Tüzün eski eşi Ender Balcı'nın skandal paylaşımını affetmedi!

Ardından eski eşler, nafaka davasında da karşı karşıya geldi.

Sibel Tüzün eski eşi Ender Balcı'nın skandal paylaşımını affetmedi!

ESKİ EŞTEN SKANDAL SÖZLER

İkili arasındaki yargı süreci devam ederken, Balcı'dan skandal bir paylaşım geldi.

Sibel Tüzün eski eşi Ender Balcı'nın skandal paylaşımını affetmedi!

"İSTANBUL'UN YARISIYLA YATMIŞ..."

Eski eşi, Sibel Tüzün hakkında "İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını aldatan kadın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine şarkıcı, eski eşinden şikayetçi oldu.

Sibel Tüzün eski eşi Ender Balcı'nın skandal paylaşımını affetmedi!

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ifadesi alınan Ender Balcı, hakaret kastı olmadığını söyledi. Dosya uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Tüzün, eski eşiyle uzlaşmadı.

Sibel Tüzün eski eşi Ender Balcı'nın skandal paylaşımını affetmedi!

Hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Balcı, mahkemede "Bana attığı mesaja cevap verdim, hakaret etmedim" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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